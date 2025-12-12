एमजी मोटर जल्द ही अपनी मशहूर SUV Hector का नया वर्जन भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक और नया टीजर जारी किया है, जिसे देखकर साफ हो गया है कि SUV में Celadon Blue नाम का नया कलर जोड़ा जाएगा. यदरअसल, कंपनी इसी रंग को नए मॉडल की खास पहचान बनाना चाहती है. ये SUV भारत में 15 दिसंबर 2025 को पेश की जा सकती है.

टीजर में दिखे डिजाइन अपडेट्स

नई MG Hector का टीजर पहले भी जारी किया गया था जिसमें इसके फ्रंट लुक की झलक मिली थी. इसमें साफ दिखता है कि SUV की फ्रंट ग्रिल को नया डिजाइन दिया गया है, जिससे इसका चेहरा और ज्यादा स्टाइलिश लगता है. पिछले टीजर में टेल लाइट्स की झलक भी दिखाई गई थी, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि MG इस बार Hector में कई छोटे–बड़े बदलाव पेश करेगी. कंपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी पहले से काफी बेहतर बनाने जा रही है और नई स्क्रीन तेजी से काम करेगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि नई स्क्रीन में 10GB तक RAM दी जा सकती है, जिससे स्क्रीन का रिस्पॉन्स पहले से बहुत तेज और स्मूद होगा.

नई टेक्नोलॉजी से लैस होगी Hector

टेस्टिंग के दौरान SUV को देखा गया था और उसी समय नई स्क्रीन और नया इंटरफेस नजर आया था. बताया जा रहा है कि नए इंफोटेनमेंट सिस्टम में मल्टी-टच जेस्चर कंट्रोल भी मिल सकता है. इसका मतलब है कि ड्राइवर या यात्री बिना स्क्रीन को छुए सिर्फ हाथ के जेस्चर से फैन की स्पीड या म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकेंगे. यह फीचर ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा.

लॉन्च डेट और मुकाबला

कंपनी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नई MG Hector को भारत में 15 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा. Hector भारत में हमेशा से एक Popular मिड-साइज SUV रही है और इसका मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Skoda Kushaq, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV700 और Kia Seltos जैसी SUVs से होता है. नई Hector के आने से इस सेगमेंट में फिर से जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगा.

