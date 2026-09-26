गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Vvaan vs The Paradise BO Saturday Live Updates: सुबह 11 बजे तक 'द पैराडाइज' 63 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का कलेक्शन

The Vvaan vs The Paradise BO Saturday Live Updates: सुबह 11 बजे तक 'द पैराडाइज' 63 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का कलेक्शन

The Vvaan vs The Paradise BO Saturday Live Updates: द वन और द पैराडाइज का बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां इनके शनिवार के कलेक्शन के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 26 Sep 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फ्राइड को रिलीज हुई द वन का नानी स्टारर द पैराडाइज से मुकाबला हो रहा है. जहां शुक्रवार को द वन ने सिंगल डिजिट में ओपनिंग की तो वहीं द पैराडाइज की कमाई में भी मंदी देखी गई लेकिन इसने फिर भी डबल डिजिट में ही कलेक्शन किया. चलिए यहां जानते हैं शनिवार, 26 सितंबर को ये दोनों फिल्में कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्सूपेंसी भी जानेंगे. 

द वन का शनिवार का कलेक्शन (The Vvaan Box Office Day 2 Live Updates) 
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की पौराणिक लोक कथाओं पर बेस्ड फिल्म द वन ने सिनेमाघरों में ठीक शुरुआत की है. इसने रिलीज के पहले दिन 8 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं इसकी ग्रॉस कमाई 9.20 करोड़ रुपये रही. वहीं फिल्म के दूसरे दिन यानी शनिवार के कलेक्शन की बात करें तो

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
कभी लाखों के कर्ज में डूबा था मुंबई का ये रेस्टोरेंट, अनुष्का-विराट के एक ऑर्डर ने बदल दी किस्मत
बंद होने की कगार पर था मुंबई का ये रेस्टोरेंट, अनुष्का-विराट के एक ऑर्डर ने बदल दी कहानी
बॉलीवुड
'4 सितंबर तक शूटिंग की', मुश्ताक खान के आखिरी दिनों को याद कर बेटे मोहसिन हुए इमोशनल
'4 सितंबर तक शूटिंग की', मुश्ताक खान के आखिरी दिनों को याद कर बेटे मोहसिन हुए इमोशनल
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
130 करोड़ का बजट और 92% का घाटा, जानें- अक्षय की 'हैवान' का कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन?
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 92% का हुआ नुकसान, जानें- क्लोजिंग कलेक्शन 
द वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 2 0.91 करोड़ ( सुबह 11 बजे तक के आंकड़े) 13.0%
कुल कलेक्शन  8.91 करोड़  

द पैराडाइज का सैटरडे का कलेक्शन ( The Paradise Box Offie Day 3 Live Updates) 
नानी की फिल्म द पैरडाइज गुरुवार 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इससे पहले इसने पेड प्रीव्यू में 11.60 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं अपने पहले दिन इसने 34.65 करोड़ की कमाई की. हालांकि रिलीज के दूसरे दिन यानी फ्राइडे को इसके कलेक्शन में 50 फीसदी से भी ज्यादा मंदी दर्ज की गई है और इसने 14.90 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं तीसरे दिन यानी शनिवार की कमाई की बात करें तो

द पैराडाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 3 2.22 करोड़ ( सुबह 11बजे तक के आंकड़े) 19.1%
कुल कलेक्शन  63.37 करोड़  

नोट:- दोनों फिल्मों की कमाई के आंकड़े सैकनिल्क से लिया गये हैं और रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े पता चल पाएंगे. 

द वन के बारे में
द वन का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने लीड रोल प्ले किया है. जबकि अनूप सोनी, श्वेता तिवारी, मनीष पॉल और सुनील ग्रोवर ने भी इसमें अहम रोल निभाया है. 

द पैराडाइज के बारे में
'द पैराडाइज' फिल्म 'दसारा' के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला का साथ में दूसरा प्रोजेक्ट है.  श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर सिनेमाज बैनर के तहत सुधाकर चेरुकुरी द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में मोहनलाल, सोनाली बेंद्रे और संपत राज भी अहम भूमिकाओं में हैं और इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है. फिल्म में नानी के अलावा मोहन बाबू, कयादू लोहार, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल मुख्य भूमिकाओं में हैं.  यह 1980 के दशक में नागरिकता के लिए संघर्ष करने वाले 'सवारी' नाम के एक कबीले की कहानी है. 

Published at : 26 Sep 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
The Paradise THE VVAAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कभी लाखों के कर्ज में डूबा था मुंबई का ये रेस्टोरेंट, अनुष्का-विराट के एक ऑर्डर ने बदल दी किस्मत
बंद होने की कगार पर था मुंबई का ये रेस्टोरेंट, अनुष्का-विराट के एक ऑर्डर ने बदल दी कहानी
बॉलीवुड
'4 सितंबर तक शूटिंग की', मुश्ताक खान के आखिरी दिनों को याद कर बेटे मोहसिन हुए इमोशनल
'4 सितंबर तक शूटिंग की', मुश्ताक खान के आखिरी दिनों को याद कर बेटे मोहसिन हुए इमोशनल
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
130 करोड़ का बजट और 92% का घाटा, जानें- अक्षय की 'हैवान' का कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन?
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 92% का हुआ नुकसान, जानें- क्लोजिंग कलेक्शन 
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
Home Tips
Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget