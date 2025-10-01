नई Bolero से लेकर Thar तक, इस महीने लॉन्च होने जा रही ये 6 नई कारें, देखें पूरी लिस्ट

GST कटौती और फेस्टिव सीजन की डिमांड के चलते कारों की बिक्री तेजी से बढ़ी है. इसी मौके पर ऑटो कंपनियां ग्राहकों के लिए नई और अपडेटेड कारें लेकर आ रही हैं. अक्टूबर 2025 में कई दमदार मॉडल भारतीय सड़कों पर उतरेंगे. इनमें Mahindra, Nissan, Skoda, Citroen और Mini जैसी दिग्गज कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं. अगर आप इस महीने नई कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए मददगार साबित होगी.

Mahindra Bolero और Bolero Neo (2025 अपडेट)

महिंद्रा बोलेरो भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद रही है और अब इसका अपडेटेड वर्जन 2025 में आने वाला है. इसमें नया फ्रंट ग्रिल, नया एयर डैम और आकर्षक एलॉय व्हील्स दिए जाएंगे. इंटीरियर को भी अपग्रेड किया गया है, जहां ब्लैक और ब्राउन थीम, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और 10.25-इंच टचस्क्रीन यूनिट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों में फीचर्स को बेहतर बनाया जाएगा. कंपनी ने अभी कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन लॉन्च जल्द ही होने की संभावना है.

Mahindra Thar (3-डोर वर्जन 2025)

बोलेरो के बाद महिंद्रा थार का नया 3-डोर वर्जन भी पेश किया जाएगा. इस SUV में डुअल-टोन बंपर, नया ग्रिल और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स होंगे. इसके अलावा ग्राहकों की सुविधा के लिए फ्रंट आर्मरेस्ट और कप होल्डर भी जोड़े जाएंगे. कीमतों का ऐलान अक्टूबर 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है. यह कार खासतौर पर ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है.

Nissan C-SUV (नई कॉम्पैक्ट SUV)

निसान भारत में अपनी नई C-SUV को 7 अक्टूबर 2025 को लॉन्च कर सकती है. यह मॉडल Renault Duster की New Genration पर बेस्ड होगा और सीधे Maruti Suzuki Grand Vitara, Kia Seltos, Hyundai Creta और Honda Elevate जैसी गाड़ियों को टक्कर देगा. इसमें बेहतर इंजन और प्रीमियम फीचर्स दिए जाने की संभावना है.

Skoda Octavia RS (Limited Edition 2025)

स्कोडा भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर Octavia RS को वापस ला रही है. इस लिमिटेड एडिशन को 17 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा और केवल 100 यूनिट्स ही बेची जाएंगी. इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 261 बीएचपी की पावर और 370 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा. 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ यह कार परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए खास होगी.

Citroen Aircross X

सिट्रोन अपनी पॉपुलर SUV को X वर्जन के रूप में पेश करने वाली है. इस नए मॉडल में ग्रीन पेंट ऑप्शन, ऑल-LED लाइटिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसी सुविधाएं होंगी. इसमें AI वॉइस असिस्टेंट और 360-डिग्री कैमरा भी जोड़ा जाएगा. हालांकि स्पेसिफिकेशन पहले जैसे रहेंगे, लेकिन फीचर्स और डिजाइन ज्यादा मॉडर्न बनाए जा सकते है.

Mini Countryman JCW All4

मिनी इंडिया अपनी Countryman JCW All4 को भारतीय बाजार में ला रही है. इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और कीमत का ऐलान 14 अक्टूबर 2025 को होगा. इस SUV में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 300 बीएचपी की पावर और 400 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. यह गाड़ी केवल 5.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है.

