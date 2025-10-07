TVS ने सिर्फ इतनी कीमत पर लॉन्च की नई Raider बाइक, डुअल डिस्क और ABS से है लैस

TVS ने अपनी पॉपुलर 125cc बाइक Raider को नए और एडवांस वेरिएंट में लॉन्च कर दिया है. नई 2025 TVS Raider को कंपनी ने “The Wicked Troika” नाम दिया है. ये भारत की पहली 125cc बाइक है जिसमें Boost Mode, Dual Disc Brakes, और Glide Through Technology (GTT) जैसे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स शामिल हैं. नई Raider सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं बल्कि युवाओं के लिए पावर, स्टाइल और टेक्नोलॉजी का बेहतर कॉम्बिनेशन है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और परफॉर्मेंस

नई TVS Raider 2025 को खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. कंपनी का कहना है कि ये बाइक स्टाइल, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. इसमें नया Boost Mode और iGO Assist Technology दी गई है, जो 11.75 Nm का बेस्ट-इन-क्लास टॉर्क देती है. इसका मतलब है कि बाइक तेज एक्सेलरेशन और स्मूद राइड दोनों में शानदार प्रदर्शन करती है.

Safety के लिए बाइक में अब डुअल डिस्क ब्रेक्स और सिंगल चैनल ABS दिया गया है, जिससे राइडर को ज्यादा स्टेबिलिटी और कंट्रोल मिलता है. कम स्पीड पर शहर के ट्रैफिक में राइड आसान बनाने के लिए इसमें Glide Through Technology (GTT) जोड़ी गई है, जो बाइक को झटके रहित तरीके से आगे बढ़ने में मदद करती है और फ्यूल एफिशियंसी भी बढ़ाती है. नई Raider में अब 90/90-17 फ्रंट और 110/80-17 रियर टायर दिए गए हैं. इसके साथ इसके स्पोर्टी रेड अलॉय व्हील्स और मेटैलिक सिल्वर फिनिश इसे पहले से ज्यादा आक्रामक और स्टाइलिश बनाते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

2025 TVS Raider में अब दो डिस्प्ले ऑप्शन दिए गए हैं -पहला एडवांस TFT क्लस्टर, जिसमें 99 से ज्यादा फीचर्स हैं और दूसरा रिवर्स LCD क्लस्टर जिसमें 85 से अधिक फीचर्स मिलते हैं. दोनों ही डिस्प्ले TVS SmartXonnect प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉयस असिस्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल हैंडलिंग और नोटिफिकेशन मैनेजमेंट जैसी फीचर्स देते हैं. कंपनी ने इसमें Follow Me Headlamp फीचर भी शामिल किया है, जो बाइक बंद करने के बाद कुछ सेकंड तक जलता रहता है ताकि अंधेरे में राइडर को रास्ता आसानी से दिखाई दे सके. नई Raider में 125cc का 3-वाल्व इंजन दिया गया है.

कीमत और उपलब्धता

2025 TVS Raider को कंपनी ने दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 95,600 (एक्स-शोरूम, भारत) रखी गई है. दोनों मॉडल अक्टूबर 2025 से देशभर के सभी TVS मोटर शोरूम्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. ये बाइक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्पोर्टी डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन माइलेज वाली 125cc बाइक खरीदना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें:-

Royal Enfield Hunter या TVS Ronin, किस बाइक को खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जानें अंतर