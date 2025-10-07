हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTVS ने सिर्फ इतनी कीमत पर लॉन्च की नई Raider बाइक, डुअल डिस्क और ABS से है लैस

TVS ने सिर्फ इतनी कीमत पर लॉन्च की नई Raider बाइक, डुअल डिस्क और ABS से है लैस

TVS ने भारत में Raider 125cc का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. 95,600 कीमत वाली ये बाइक अब Boost Mode, Dual Disc Brakes और SmartXonnect जैसे हाई-टेक फीचर्स के साथ एंट्री की है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Oct 2025 09:50 AM (IST)
Preferred Sources

TVS ने अपनी पॉपुलर 125cc बाइक Raider को नए और एडवांस वेरिएंट में लॉन्च कर दिया है. नई 2025 TVS Raider को कंपनी ने “The Wicked Troika” नाम दिया है. ये भारत की पहली 125cc बाइक है जिसमें Boost Mode, Dual Disc Brakes, और Glide Through Technology (GTT) जैसे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स शामिल हैं. नई Raider सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं बल्कि युवाओं के लिए पावर, स्टाइल और टेक्नोलॉजी का बेहतर कॉम्बिनेशन है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और परफॉर्मेंस

  • नई TVS Raider 2025 को खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. कंपनी का कहना है कि ये बाइक स्टाइल, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. इसमें नया Boost Mode और iGO Assist Technology दी गई है, जो 11.75 Nm का बेस्ट-इन-क्लास टॉर्क देती है. इसका मतलब है कि बाइक तेज एक्सेलरेशन और स्मूद राइड दोनों में शानदार प्रदर्शन करती है.
  • Safety के लिए बाइक में अब डुअल डिस्क ब्रेक्स और सिंगल चैनल ABS दिया गया है, जिससे राइडर को ज्यादा स्टेबिलिटी और कंट्रोल मिलता है. कम स्पीड पर शहर के ट्रैफिक में राइड आसान बनाने के लिए इसमें Glide Through Technology (GTT) जोड़ी गई है, जो बाइक को झटके रहित तरीके से आगे बढ़ने में मदद करती है और फ्यूल एफिशियंसी भी बढ़ाती है. नई Raider में अब 90/90-17 फ्रंट और 110/80-17 रियर टायर दिए गए हैं. इसके साथ इसके स्पोर्टी रेड अलॉय व्हील्स और मेटैलिक सिल्वर फिनिश इसे पहले से ज्यादा आक्रामक और स्टाइलिश बनाते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

  • 2025 TVS Raider में अब दो डिस्प्ले ऑप्शन दिए गए हैं -पहला एडवांस TFT क्लस्टर, जिसमें 99 से ज्यादा फीचर्स हैं और दूसरा रिवर्स LCD क्लस्टर जिसमें 85 से अधिक फीचर्स मिलते हैं. दोनों ही डिस्प्ले TVS SmartXonnect प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉयस असिस्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल हैंडलिंग और नोटिफिकेशन मैनेजमेंट जैसी फीचर्स देते हैं. कंपनी ने इसमें Follow Me Headlamp फीचर भी शामिल किया है, जो बाइक बंद करने के बाद कुछ सेकंड तक जलता रहता है ताकि अंधेरे में राइडर को रास्ता आसानी से दिखाई दे सके. नई Raider में 125cc का 3-वाल्व इंजन दिया गया है.

कीमत और उपलब्धता 

  • 2025 TVS Raider को कंपनी ने दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 95,600 (एक्स-शोरूम, भारत) रखी गई है. दोनों मॉडल अक्टूबर 2025 से देशभर के सभी TVS मोटर शोरूम्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. ये बाइक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्पोर्टी डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन माइलेज वाली 125cc बाइक खरीदना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें:-

Royal Enfield Hunter या TVS Ronin, किस बाइक को खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जानें अंतर 

Published at : 07 Oct 2025 09:50 AM (IST)
Tags :
Bikes TVS Raider TVS Raider 2025 TVS 125cc
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? एक्टर ने बताया चौंकाने वाला किस्सा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? हैरान कर देगा किस्सा
जनरल नॉलेज
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
यूटिलिटी
Care Business: भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
ट्रैवल
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget