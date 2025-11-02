क्या 40 हजार कमाने वाले खरीद सकते हैं नई Mahindra Bolero? जानिए राइवल्स और कीमत

भारतीय बाजार में महिंद्रा की कारों को खूब पसंद किया जाता है. कंपनी की कारों में से एक महिंद्रा बोलेरो भी है, जोकि एक 7-सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है और यह देश की सबसे सस्ती डीजल कार भी है. इस गाड़ी को हाल ही में नए अपडेट के साथ 7.99 लाख रुपये में लॉन्च किया गया है.

अगर आप महिंद्रा की इस कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार में पूरा पेमेंट न करके इसे EMI पर भी खरीद सकते हैं. इस कार को खरीदने के लिए आपको बैंक से लोन लेना होगा. आइए आपको कार की डाउन पेमेंट और ईएमआई का पूरा हिसाब बता देते हैं.

Mahindra Bolero के लिए कितनी EMI देनी होगी?

नई बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमत में 69 हजार 912 रुपये आरटीओ फीस, 42 हजार 160 रुपये इंश्योरेंस अमाउंट शामिल है. इस तरह कुल मिलाकर गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 9.11 लाख रुपये हो जाती है. इस गाड़ी को खरीदने के लिए 1 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 8.11 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा.

अगर यह लोन 10 फीसदी ब्याज दर से आपको 5 साल के लिए मिल जाता है तो हर महीने आपको 17 हजार 233 रुपये की EMI भरनी होगी. ऐसे में सलाह है कि अगर आप महीने में 40 से 50 हजार तक कमा लेते हैं, तभी इसे EMI पर खरीदने पर विचार कर सकते हैं.

Mahindra Bolero का पावरट्रेन

बोलेरो नियो में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 100 बीएचपी की पावर जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. महिंद्रा का कहना है कि इस बार SUV की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग को पहले से बेहतर बनाया गया है, जिससे यह शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में आराम से चल सकेगी.

महिंद्रा ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Bolero को भी पहली बार टचस्क्रीन और नए डिजाइन के साथ अपग्रेड किया है. इसमें नई ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड फॉग लैम्प्स दिए गए हैं. इंटीरियर में स्टीयरिंग कंट्रोल्स और कुछ नई कम्फर्ट फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे यह अब ज्यादा मॉडर्न फील होती है.

भारतीय बाजार में महिंद्रा बोलेरो मारुति अर्टिगा, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. ये कारें अलग-अलग सेगमेंट की हैं, लेकिन कीमत और फीचर्स के मामले में बोलेरो को टक्कर देती हैं.

