New Kia Seltos या Honda Elevate, इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा दमदार, जानें अंतर

दिसंबर 2025 में Kia ने भारतीय बाजार में नई जनरेशन Seltos लॉन्च की है. ये मिड-साइज SUV Honda Elevate को सीधी टक्कर देती है. आइए जानें इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन-सी SUV बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Dec 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला लगातार कड़ा होता जा रहा है. दिसंबर 2025 में पेश की गई नई जनरेशन Kia Seltos ने एक बार फिर से इस सेगमेंट में हलचल मचा दी है. वहीं दूसरी ओर Honda Elevate पहले से ही अपनी दमदार इंजन और आरामदायक ड्राइव के लिए जानी जाती है. अगर आप इन दोनों SUVs के बीच कंफ्यूज हैं, तो आइए जानते हैं कि इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी SUV ज्यादा बेहतर है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

  • New Kia Seltos इंजन ऑप्शन के मामले में काफी आगे नजर आती है. इसमें दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है. 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है. ज्यादा परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा 1.5 लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है, जो 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. ट्रांसमिशन में मैनुअल, IVT, iMT और ऑटोमैटिक के कई ऑप्शन मिलते हैं.
  •  
  • Honda Elevate में सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 121 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इंजन स्मूद और भरोसेमंद है, लेकिन पावर और ऑप्शन के मामले में Kia Seltos ज्यादा फ्लेक्सिबल है.

फीचर्स 

  • फीचर्स के मामले में New Kia Seltos साफ तौर पर आगे निकलती है. इसमें 30-इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट शामिल है. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 64-कलर एंबिएंट लाइटिंग, बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और Level-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. वहीं, Honda Elevate फीचर्स के मामले में थोड़ा सिंपल अप्रोच रखती है. इसमें LED लाइट्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन, सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट, PM 2.5 एयर प्यूरीफायर और एंबिएंट लाइट्स जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं. 

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

  • New Kia Seltos की कीमतों का आधिकारिक ऐलान 2 जनवरी 2026 को किया जाएगा, लेकिन अनुमान है कि इसकी कीमत Honda Elevate से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. Honda Elevate की एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख से शुरू होकर 16.67 लाख तक जाती है, जिससे यह एक किफायती और भरोसेमंद मिड-साइज SUV बनती है.

Published at : 29 Dec 2025 01:06 PM (IST)
