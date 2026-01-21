हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोनई Kia Seltos 2026 या Hyundai Creta: फीचर्स और पावर के मामले में कौन है दमदार? यहां जानें अंतर

नई Kia Seltos 2026 या Hyundai Creta: फीचर्स और पावर के मामले में कौन है दमदार? यहां जानें अंतर

अगर आप नया लुक, ज्यादा space चाहते हैं, तो New Kia Seltos 2026 आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं, अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप एक Modern SUV लेना चाहते हैं, तो Creta आज भी पसंद बनी हुई है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Jan 2026 04:04 PM (IST)
मिड साइज SUV सेगमेंट में Kia और Hyundai के बीच मुकाबला एक बार फिर तेज हो गया है. New Kia Seltos 2026 को नए जनरेशन के साथ पेश किया गया है, जिसकी कीमत का ऐलान 2 जनवरी 2026 को होगा. फिलहाल इसकी बुकिंग 25,000 में शुरू हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 11.20 लाख हो सकती है. वहीं Hyundai Creta की मौजूदा कीमत 10.73 लाख से शुरू होकर 20.20 लाख तक जाती है. कीमत के लिहाज से देखा जाए तो Creta थोड़ी सस्ती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

साइज और केबिन स्पेस में किसका दबदबा?

  • नई जनरेशन Kia Seltos को पहले से ज्यादा लंबा और चौड़ा बनाया गया है. इसका व्हीलबेस बढ़ने से पीछे बैठने वालों को ज्यादा लेग स्पेस मिलता है. साथ ही बूट स्पेस भी पहले से बेहतर हुआ है, जिससे लंबी जर्नी में सामान रखने में आसानी होती है. Hyundai Creta भी स्पेस के मामले में किसी से कम नहीं है, लेकिन कागजों पर New Seltos साइज और स्पेस में थोड़ा आगे नजर आती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो Kia Seltos 2026 और Hyundai Creta दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन लगभग एक जैसे हैं, जिनकी पावर और परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. हालांकि New Kia Seltos 2026 में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जो इसे थोड़ा अलग बनाता है. दूसरी ओर, स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करने वालों के लिए Hyundai Creta N Line में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मौजूद है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन आगे?

  • फीचर्स के मामले में दोनों SUVs काफी एडवांस हो चुकी हैं. New Kia Seltos 2026 में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और हेड-अप डिस्प्ले मिलता है, जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़त दिलाता है. इसमें 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है. वहीं Hyundai Creta में 8-वे पावर सीट मिलती है. दोनों SUVs में पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं. अगर आप ज्यादा मॉडर्न फीचर्स और थोड़ा बड़ा साइज चाहते हैं तो New Kia Seltos 2026 एक बेहतर विकल्प हो सकती है, जबकि भरोसेमंद कीमत, स्मूद ड्राइव और पॉपुलैरिटी के मामले में Hyundai Creta अब भी मजबूत दावेदार है. 

ये भी पढ़ें: Tata Sierra खरीदने से पहले जान लीजिए ये सीक्रेट प्लान, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Published at : 21 Jan 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta SUV Kia Seltos 2026 New Kia Seltos 2026 Vs Hyundai Creta Best Mid-size SUV
