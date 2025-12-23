नए अंदाज में आई Kia Seltos, साइज में बड़ी, फीचर्स में स्मार्ट, जानें कैसी है परफॉर्मेंस?

Kia Seltos ने जब 2019 में इंडिया में एंट्री की थी, तब इस SUV ने कंपनी को बहुत जल्दी पहचान दिलाई. अब 2026 में Kia ने Seltos का नया जेनरेशन मॉडल उतारा है, जो सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि काफी हद तक नई SUV बन चुकी है. इसमें नया प्लेटफॉर्म, नया डिजाइन और ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं. सवाल यही है कि क्या नई Seltos फिर से लोगों का दिल जीत पाएगी? हमने इसका पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्जन चलाया. आइए आपको रिव्यू बताते हैं.

पहली नजर में कैसा है नया लुक ?

नई Kia Seltos को देखते ही यह पहले से बड़ी और ज्यादा दमदार लगती है. इसकी लंबाई और व्हीलबेस बढ़े हैं, जिससे सड़क पर इसकी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है. सामने की बड़ी ग्रिल और सीधी खड़ी लाइट्स इसे ज्यादा अग्रेसिव लुक देती हैं. साइड से इसके नए अलॉय व्हील और शार्प डिजाइन इसे मॉडर्न बनाते हैं. कुल मिलाकर, यह SUV अब ज्यादा प्रीमियम और मजबूत नजर आती है.

अंदर से ज्यादा आराम और टेक्नोलॉजी

नई Seltos का इंटीरियर पुराने मॉडल से काफी बेहतर हो गया है. डैशबोर्ड का डिजाइन साफ और समझने में आसान है. इसमें बड़ी और साफ स्क्रीन दी गई हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना सरल है. 360 डिग्री कैमरा अच्छी क्वालिटी दिखाता है और म्यूजिक सिस्टम भी बढ़िया साउंड देता है. इसमें कूल्ड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं. पीछे की सीटों पर अब ज्यादा जगह है और तीन लोग भी पहले से ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं. बूट स्पेस भी बड़ा हो गया है, जो फैमिली के लिए काम का है.

ड्राइव करने में कैसी है नई Seltos?

नई Kia Seltos अब नए प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिससे इसकी राइड क्वालिटी बेहतर हो गई है. खराब सड़कों पर भी यह SUV आराम देती है. स्टीयरिंग हल्का है और शहर में चलाना आसान लगता है. इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 160 bhp की पावर देता है. DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्मूथ है, हालांकि कम स्पीड पर हल्का झटका महसूस हो सकता है. हाईवे पर ये SUV कम आवाज के साथ, तेज और भरोसेमंद लगती है. माइलेज करीब 10 से 11 kmpl मिलता है.

क्या आपको नई Kia Seltos खरीदनी चाहिए?