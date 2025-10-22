हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोनया मॉडल लॉन्च होने से पहले सस्ती हुई Hyundai Venue, जानें कितना मिल रहा है डिस्काउंट?

नया मॉडल लॉन्च होने से पहले सस्ती हुई Hyundai Venue, जानें कितना मिल रहा है डिस्काउंट?

Hyundai ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV Venue पर 1.73 लाख तक की छूट की घोषणा की है. आइए जानें क्या आपको अभी मौजूदा मॉडल खरीदना चाहिए या नए Venue का इंतजार करना बेहतर रहेगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Oct 2025 11:45 AM (IST)
हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Venue पर जबरदस्त छूट की घोषणा की है, कंपनी ने इस कार पर कुल 1.73 लाख तक का डिस्काउंट दिया है, इसमें 1.23 लाख की कटौती GST 2.0 के तहत की गई है, जबकि 50,000 की अतिरिक्त फेस्टिव छूट ग्राहकों को अलग से दी जा रही है, इस ऑफर की वजह से अब Hyundai Venue पहले से काफी सस्ती हो गई है, जिससे खरीदारों के लिए यह एक बेहतरीन डील बन गई है,

मौजूदा Hyundai Venue क्यों है शानदार विकल्प?

  • दरअसल, जो लोग तुरंत कार खरीदना चाहते हैं और ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए मौजूदा Hyundai Venue एक स्मार्ट चॉइस है, यह SUV अपनी बेहतर परफॉर्मेंस, स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फीचर-रिच इंटीरियर के लिए जानी जाती है, टॉप मॉडल्स की कीमत में भी भारी कमी आई है, जिससे यह अब उन ग्राहकों की पहुंच में आ गई है जिन्हें पहले ज्यादा बजट की जरूरत होती थी, Venue में पहले से ही कई प्रीमियम फीचर्स मौजूद हैं जैसे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स, अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप तुरंत SUV लेना चाहते हैं, तो मौजूदा Hyundai Venue इस समय बेहतर विकल्प साबित हो सकती है,

नई जनरेशन Venue में क्या होगा खास?

  • हुंडई जल्द ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन Venue लॉन्च करने की तैयारी में है, रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 नवंबर 2025 को इसके पेश होने की संभावना है, नई Venue में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, इसमें नया एक्सटीरियर डिजाइन, मॉडर्न लुक और ट्विन-स्क्रीन इंटीरियर लेआउट दिया जाएगा, साथ ही इसमें एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर सेफ्टी फीचर्स और ज्यादा प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा,
  • नई Venue मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा बेहतर और हाई-टेक होगी, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा रहने की उम्मीद है, इसका मुकाबला अभी की तरह टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा और किआ सोनेट जैसी SUVs से रहेगा.

अभी खरीदें या नई Venue का इंतजार करें?

  • अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूदा Hyundai Venue खरीदना सही रहेगा या फिर नए मॉडल का इंतजार करना बेहतर होगा? अगर आप तुरंत कार खरीदना चाहते हैं और इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मौजूदा Venue आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है, 1.73 लाख तक की छूट एक बड़ा ऑफर है, और नई Venue लॉन्च होने के बाद इतनी भारी छूट मिलने की संभावना बहुत कम है,लवहीं, अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं और नई तकनीक या डिजाइन में दिलचस्पी रखते हैं, तो आने वाले हफ्तों तक रुकना भी अच्छा डिसीजन हो सकता है.

Published at : 22 Oct 2025 11:45 AM (IST)
