एक्सप्लोरर
नए अवतार में जल्द आ रही है Hyundai Exter Facelift, नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ होगी लॉन्च
Hyundai जल्द Exter फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाली है, इसमें नया Android Auto OS बेस्ड नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं.
Hyundai इंडिया अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आ रही है. कंपनी ने पुष्टि की है कि जल्द आने वाली Hyundai Exter फेसलिफ्ट में उसका नेक्स्ट-जेनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा. ये अपडेटेड मॉडल साल 2027 की शुरुआत में भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा. इस फेसलिफ्ट वर्जन में न केवल तकनीकी बदलाव किए जाएंगे, बल्कि कार के अंदरूनी फीचर्स और यूजर एक्सपीरियंस को भी पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा.
मिलेगा नया इंफोटेनमेंट सिस्टम
- Hyundai ने बताया कि नई Exter फेसलिफ्ट कंपनी की पहली A+ सेगमेंट SUV होगी जिसमें Android Auto Operating System (AAOS) पर आधारित इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म मिलेगा. इस सिस्टम में दो बड़े डिजिटल स्क्रीन शामिल होंगे-एक 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और दूसरा 9.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. दोनों स्क्रीन Google के Android Auto OS पर काम करेंगे, जिससे Exter भारत की पहली मास-मार्केट कार बन जाएगी जो पूरी तरह Google सॉफ्टवेयर सिस्टम पर बेस्ड होगी.
- अब तक ये तकनीक केवल Volvo जैसी लग्जरी कारों में देखने को मिलती थी, लेकिन Hyundai इसे आम ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध कराने जा रही है. इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये Over-The-Air (OTA) अपडेट्स के माध्यम से अपने सॉफ्टवेयर और मैप्स को खुद अपडेट कर सकेगा. साथ ही, इसमें थर्ड-पार्टी ऐप्स जैसे स्ट्रीमिंग, म्यूजिक और नेविगेशन सेवाओं का इंटीग्रेशन भी होगा, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा.
इंटीरियर होगा पहले से ज्यादा प्रीमियम
- इंफोटेनमेंट अपग्रेड के अलावा, Hyundai ने Exter फेसलिफ्ट के इंटीरियर में भी कई सुधार किए हैं. नई सीट अपहोल्स्ट्री, बेहतर क्वालिटी के केबिन मटेरियल और कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स के साथ केबिन अब और भी बेहतर लगेगा. हालांकि, कंपनी ने ये भी स्पष्ट किया है कि केबिन का बेसिक डिजाइन स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं बदलेगा.
डिजाइन और इंजन में मामूली बदलाव संभव
- Hyundai ने अभी तक Exter फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर लुक से जुड़ी कोई तस्वीर या टीजर जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इसका डिजाइन Hyundai की नई जनरेशन की कारों जैसे Venue (Next-Gen) से इंस्पायर्ड होगा. इंजन के मामले में कंपनी मौजूदा सेटअप को ही जारी रख सकती है. इसमें 1.2-लीटर 83hp पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दोनों विकल्पों के साथ आएगा. इसके अलावा, 69hp CNG वर्जन भी पेश किया जा सकता है, जो अभी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में उपलब्ध है.
Hyundai Exter फेसलिफ्ट की सबसे बड़ी खासियत
- नई Hyundai Exter फेसलिफ्ट का सबसे खास पहलू इसका Android Auto OS पर चलने वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा. इसके साथ दो बड़े डिजिटल स्क्रीन, OTA अपडेट्स की सुविधा और थर्ड-पार्टी ऐप इंटीग्रेशन इसे एक टेक-केंद्रित कार बना देंगे. साथ ही, Hyundai की भरोसेमंद क्वालिटी और नया डिजाइन लैंग्वेज इस SUV को अपने सेगमेंट में और भी मजबूत दावेदार बना देगा.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 126 / litre -15
New Delhi
Diesel Price Today₹ 88 / litre -57
New Delhi
Source: IOCL