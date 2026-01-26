आज पेश होगी नई जनरेशन Renault Duster, दमदार इंजन के साथ मिलेंगे शानदार फीचर्स

रेनो भारत में अपनी पॉपुलर SUV Renault Duster की नई जनरेशन को कल आधिकारिक रूप से पेश करने जा रही है. कंपनी पहले ही साफ कर चुकी है कि इस SUV को 26 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में शोकेस किया जाएगा. लंबे समय से भारतीय ग्राहकों को Duster की वापसी का इंतजार था और अब नई जनरेशन के साथ रेनो एक बार फिर मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है.

डिजाइन और फीचर्स में क्या होगा नया ?

नई Renault Duster को पूरी तरह नए डिजाइन के साथ लाया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि इसमें पहले से ज्यादा बोल्ड फ्रंट लुक, LED हेडलाइट्स और नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स मिलेंगे. केबिन की बात करें तो SUV में ड्यूल स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल होगा. इसके अलावा नए डिजाइन के AC वेंट्स, एंबिएंट लाइटिंग और सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं. सेफ्टी और सुविधा के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और Level-2 ADAS टेक्नोलॉजी मिलने की भी पूरी संभावना है.

इंजन ऑप्शन और परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में नई जनरेशन Duster को ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बनाया जाएगा. इसमें 1.2 लीटर का माइल्ड-हाइब्रिड टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो बेहतर माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग देगा. इसके अलावा 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलने की उम्मीद है. दोनों ही इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार चुनाव कर सकेंगे.

लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला