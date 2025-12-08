इस हफ्ते आ रही है नई Kia Seltos, लॉन्च से पहले जानें फीचर्स और क्या होगा बड़ा बदलाव

Kia Motors भारत में कई गाड़ियां बेचती है और इनमें Seltos कंपनी की सबसे पॉपुलर SUV है. अब किआ अपनी Seltos का नया जेनरेशन मॉडल इस हफ्ते भारत में पेश करने की तैयारी कर रही है. पहली बार यह SUV 2019 में भारत में लॉन्च हुई थी, और अब कंपनी इसका नया और ज्यादा मॉडर्न वर्जन ला रही है. नई Seltos को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि इसमें डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

एक्सटीरियर और इंटीरियर में होगा बड़ा बदलाव

नई जेनरेशन Seltos के कई टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं. इन टीजर से साफ पता चलता है कि कार के बाहर और अंदर दोनों जगह नया डिजाइन दिया गया है. SUV में नई LED DRL, नई LED हेडलाइट, LED फॉग लाइट और नया रियर बंपर दिखाया गया है. पीछे हाई माउंट स्टॉप लाइट और ग्लॉस ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग भी नजर आ रही है. इसके अलावा कार में शार्क फिन एंटीना और नए ORVM भी दिए जाएंगे. इंटीरियर में भी बदलाव होगा. इसमें नया डैशबोर्ड, बेहतर टचस्क्रीन, नई सीटें और ज्यादा प्रीमियम फील दिया जा सकता है. टीजर से यह भी पता चलता है कि SUV में पहले से अधिक फीचर्स मिलेंगे.

लॉन्च डेट और कीमत

कंपनी 10 दिसंबर को नई जेनरेशन Kia Seltos को औपचारिक रूप से पेश करेगी. लॉन्च के कुछ समय बाद इसकी कीमत की घोषणा की जाएगी. वर्तमान Seltos की कीमत 10.79 लाख रुपये से शुरू होकर 19.80 लाख रुपये तक जाती है. नए मॉडल की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जो कुछ हजार रुपये तक हो सकती है.

किन कारों से होगा मुकाबला?

नई Kia Seltos मिड-साइज SUV सेगमेंट में आती है. इसी सेगमेंट में इसका मुकाबला Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Honda Elevate और Skoda Kushaq जैसी SUVs से होगा. Seltos पहले से ही इस सेगमेंट में एक मजबूत चॉइस रही है, और नई अपडेटेड जेनरेशन के साथ इसकी पकड़ और मजबूत होने की उम्मीद है.

