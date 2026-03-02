हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tata Punch EV फेसलिफ्ट में क्या है खास और कहां रह गई कमी? खरीदने से पहले यहां देखें रिव्यू

Tata Punch EV फेसलिफ्ट में क्या है खास और कहां रह गई कमी? खरीदने से पहले यहां देखें रिव्यू

Tata Punch EV फेसलिफ्ट अब पहले से ज्यादा बेहतर और किफायती हो गई है. ज्यादा रेंज, बेहतर फीचर्स और कम कीमत इसे मजबूत विकल्प बनाते हैं. आइए जानते हैं कि नई Punch EV में क्या बदला और क्या बेहतर हुआ?

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Mar 2026 12:55 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Punch EV फेसलिफ्ट भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में बड़ा बदलाव लेकर आई है. सबसे खास बात यह है कि इस बार कीमत कम हुई है, जबकि फीचर्स और रेंज में सुधार किया गया है. कंपनी साफ तौर पर चाहती है कि ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कार की तरफ आएं. बाहर से यह हल्का अपडेट लग सकता है, लेकिन अंदर कई बड़े बदलाव किए गए हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि इसमें क्या खास है और कहां कमी रह गई.

Tata Punch EV में क्या है खास?

नई Tata Punch EV की शुरुआती कीमत लगभग 9.6 लाख रुपये रखी गई है, जो पहले से कम है. टॉप मॉडल की कीमत करीब 12.5 लाख रुपये है, जो पहले के मुकाबले करीब 2 लाख रुपये सस्ती है. इतनी कीमत में 30kWh और 40kWh के नए बैटरी पैक मिलते हैं. कंपनी 468 किलोमीटर तक की रेंज का दावा करती है. असल इस्तेमाल में भी यह 350 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छी मानी जाती है. बैटरी के साथ लाइफटाइम वारंटी दी जा रही है.

चार्जिंग भी पहले से तेज है. पावर में भी सुधार हुआ है और गाड़ी स्मूद तरीके से चलती है. अलग-अलग ड्राइव मोड के कारण शहर और हाईवे दोनों जगह यह आराम से चलती है. ग्राउंड क्लीयरेंस 195 मिमी है, जिससे खराब सड़कों पर भी चलाना आसान हो जाता है. इंटीरियर की बात करें तो 10.5 इंच की बड़ी टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. 366 लीटर का बूट स्पेस अच्छा है और साथ में छोटा फ्रंक भी मिलता है.

कहां रह गई कमी?

पीछे की सीट पर जगह थोड़ी कम लगती है. लंबी यात्रा में पीछे बैठने वालों को जगह की कमी महसूस हो सकता है. बीच में हेडरेस्ट नहीं दिया गया है और पीछे एसी वेंट भी नहीं हैं, जो पेट्रोल मॉडल में मिलते हैं. कीमत कम रखने के लिए कुछ फीचर्स हटाए गए हैं. इसमें रियर डिस्क ब्रेक और लाइट बार नहीं दिया गया है. गियर सिलेक्टर और भी Fast response दे सकता था.

Published at : 02 Mar 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Punch Ev Range Tata Punch EV Facelift Tata Punch Ev Price Punch EV Features Punch EV Review
और पढ़ें
पर्सनल कार्नर

