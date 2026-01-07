EV खरीदने पर मिलेगा 1 लाख रुपये का इंसेंटिव, सिर्फ इतने में मिलेगी Comet और Tiago

दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों के लिए नई EV पॉलिसी लाने की तैयारी में है. इस EV पॉलिसी में कई शानदार प्रस्ताव दिए गए हैं. इस नई पॉलिसी में सरकार की तरफ से लोगों को कई तरह के बेनिफिट भी दिए जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक, EV पॉलिसी आने के बाद 25 लाख रुपये से कम कीमत वाली प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों को इंसेंटिव मिलना चाहिए. प्रस्ताव में पहली 27 हजार प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के लिए प्रति kWh 10 हजार रुपये का इंसेंटिव देने का सुझाव दिया गया है. इस तरह यह प्रति वाहन 1 लाख रुपये तक सीमित होगा.

इन गाड़ियों को खरीदना हो जाएगा सस्ता

अगर पॉलिसी आने के बाद ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का इंसेटिंव मिलता है, तब Tata Tiago EV और MG Comet EV जैसी सस्ती कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा. अभी Tata Tiago EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये हैं. अगर इस पर अभी 1 लाख रुपये इंसेंटिव मिलता है, तब इसकी कीमत घटकर 6.99 लाख रुपये हो सकती है. इसी तरह MG Comet EV की कीमत 1 लाख रुपये के इंसेंटिव के बाद 7.50 लाख रुपये तक हो सकती है.

पुरानी कार को EV में बदलने पर मिलेगी सब्सिडी

इसके साथ ही सरकार अब उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहती है, जो अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को स्क्रैप करने की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना चाहते हैं. इस योजना के तहत पहले 1,000 वाहनों को EV में बदलने पर 50,000 तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है.

इसका मकसद राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है. दरअसल, ये योजना फिलहाल प्रस्ताव के रूप में तैयार की गई है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है. मंजूरी मिलने के बाद इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, ताकि आम लोग और दूसरे स्टेकहोल्डर्स इस पर अपनी राय दे सकें.

