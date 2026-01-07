हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra XUV 700 से कितनी अलग है नई XUV 7XO, एक्सटीरियर से इंजन तक जानें सारी डिटेल्स

Mahindra XUV 700 से कितनी अलग है नई XUV 7XO, एक्सटीरियर से इंजन तक जानें सारी डिटेल्स

Mahindra XUV 7XO असल में Mahindra XUV700 का नया अपडेटेड और फेसलिफ्ट वर्जन है, जिसे हाल ही में कंपनी ने बाजार में लॉन्च किया है. इसमें इंजन पहले जैसे ही रखे गए हैं. आइए जानें दोनों में क्या फर्क है?

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Jan 2026 01:31 PM (IST)
Mahindra ने अपनी पॉपुलर SUV XUV700 को अब XUV 7XO नाम से पेश किया है. ये पूरी तरह नई गाड़ी नहीं है, बल्कि XUV700 का ही काफी अपडेटेड वर्जन है. कंपनी ने इसमें डिजाइन, इंटीरियर और टेक्नोलॉजी के बड़े बदलाव किए हैं. कीमतों में भी हल्की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इंजन और बेस प्लेटफॉर्म पहले जैसे ही रखे गए हैं. XUV 7XO को ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचर-रेडी बनाने पर पूरा फोकस किया गया है.

एक्सटीरियर में क्या बदला?

  • डिजाइन की बात करें तो XUV 7XO की बेस शेप XUV700 जैसी ही है, लेकिन इसमें कई नए एलिमेंट जोड़े गए हैं. सामने की तरफ नई ग्रिल दी गई है, जिसमें नया पैटर्न देखने को मिलता है. DRL पहले से छोटे हो गए हैं और LED हेडलैंप पूरी तरह नए हैं. फ्रंट और रियर बंपर का डिजाइन भी बदला गया है. पीछे की तरफ नई LED टेललाइट्स दी गई हैं. साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इसमें नए 19-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो SUV को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं.

इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव

  • XUV 7XO का सबसे बड़ा बदलाव इसके केबिन में देखने को मिलता है. इसमें नया ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें तीनों स्क्रीन 12.4 इंच की हैं. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन और को-ड्राइवर स्क्रीन शामिल है. इसके साथ नई डुअल-टोन कलर थीम, नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और टच-बेस्ड AC कंट्रोल पैनल दिया गया है. अंदर बैठते ही यह SUV पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और लग्जरी फील होती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में बढ़त

  • XUV 7XO में कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो पहले नहीं मिलते थे. इसमें फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड बॉस मोड, 16-स्पीकर साउंड सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ADAS, 540-डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं. कई टेक्नोलॉजी फीचर्स EV मॉडल्स से लेकर ICE वर्जन में दिए गए हैं.

इंजन और कीमत में क्या फर्क?

  • इंजन के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलते हैं, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं. डीजल वर्जन में AWD का ऑप्शन भी पहले की तरह मौजूद है. पेट्रोल मैनुअल वर्जन की शुरुआती कीमत करीब 13.6 लाख रखी गई है, जो XUV700 से थोड़ी ज्यादा है.

Published at : 07 Jan 2026 01:31 PM (IST)
