नई 2025 Honda CR-V Hybrid हुई पेश! 900 किमी की दमदार रेंज के साथ जल्द आ सकती है भारत

नई 2025 Honda CR-V Hybrid हुई पेश! 900 किमी की दमदार रेंज के साथ जल्द आ सकती है भारत

नई 2025 होंडा CR-V हाइब्रिड का पहला लुक सामने आया है. ये SUV 900 किमी से ज़्यादा की रेंज देती है और भारत में इसके लॉन्च की पूरी संभावना है. आइए इसके इंजन, फीचर्स और डिजाइन पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Nov 2025 04:19 PM (IST)
जापानी ऑटोमेकर Honda एक बार फिर भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने हाल ही में अपने नए ग्लोबल प्लान्स का खुलासा किया है, जिनमें भारत में CBU (Completely Built Unit) मॉडल्स लाने की योजना शामिल है. इन्हीं योजनाओं के तहत सबसे ज्यादा चर्चा में है नई 2025 Honda CR-V Hybrid, जिसे हाल ही में टोक्यो मोटर शो 2025 में पेश किया गया. यह SUV अपने हाइब्रिड इंजन, लंबी रेंज और लग्जरी फीचर्स की वजह से सुर्खियों में है.

आकर्षक और एयरोडायनामिक डिजाइन

  • नई Honda CR-V Hybrid 2025 का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश और एयरोडायनामिक है. लगभग 4.7 मीटर लंबी यह SUV अब अपने सेगमेंट की अन्य बड़ी गाड़ियों जैसे Toyota Innova Hycross और Hyundai Tucson को सीधी टक्कर देती है.

  • जापान में दिखाया गया RS वेरिएंट और भी ज्यादा एग्रेसिव लुक के साथ आता है. इसमें स्मूथ बॉडी लाइनें, स्लीक LED हेडलैंप्स, और क्रोम फिनिश ग्रिल दी गई है, जो इसे एक प्रीमियम अपील देती है. पीछे की तरफ इसका डिजाइन क्लासिक CR-V स्टाइल को बरकरार रखता है, जिसमें वर्टिकल टेललाइट्स दिए गए हैं. 

प्रीमियम और आरामदायक इंटीरियर

  • अंदर से, 2025 Honda CR-V का केबिन बेहद प्रीमियम और आरामदायक है. Honda ने अपने क्लासिक फिजिकल बटन्स और नॉब्स को बरकरार रखा है, जिससे ड्राइविंग के दौरान कंट्रोल आसान रहता है. सेंटर कंसोल में एक बड़ा मल्टीफंक्शन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जबकि सॉफ्ट-टच सरफेस और प्रीमियम क्वालिटी मटीरियल इसे लग्जरी फील देते हैं. सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आरामदायक है और पीछे की सीटों पर स्पेस अपने सेगमेंट की कई SUVs से ज्यादा है. कंपनी ने साउंड इंसुलेशन को भी बेहतर किया है ताकि हाईवे ड्राइव के दौरान केबिन में शांति बनी रहे.

दमदार हाइब्रिड इंजन और लंबी रेंज

  • नई CR-V Hybrid में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कंबीनेशन दिया गया है. Honda का दावा है कि इसका हाइब्रिड सिस्टम लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देता है. यह सेटअप न केवल फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाता है, बल्कि बेहतर टॉर्क और स्मूद पावर डिलीवरी भी देता है. ये SUV खास तौर पर भारत जैसे बाजार के लिए उपयुक्त हो सकती है, जहां ग्राहक ज्यादा माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं. हालांकि RS वेरिएंट भारत नहीं आएगा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड हाइब्रिड वर्जन CBU मॉडल के रूप में यहां लॉन्च हो सकता है.

भारत लॉन्च की संभावना और संभावित मुकाबला

  • Honda ने अभी तक भारत में CR-V Hybrid के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कंपनी की रणनीति को देखते हुए इसकी संभावना काफी मजबूत है. फिलहाल Honda भारत में City e:HEV जैसी हाइब्रिड सेडान बेचती है और उसकी सफलता को देखते हुए SUV सेगमेंट में एंट्री लेना अगला कदम माना जा रहा है. अगर ये SUV भारत में आती है, तो इसका मुकाबला Toyota Innova Hycross, Hyundai Tucson Hybrid (upcoming) और MG Hector Plus Hybrid (expected) जैसी गाड़ियों से होगा.

Published at : 01 Nov 2025 04:19 PM (IST)
