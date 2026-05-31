हजारों लोग रोज चलाते हैं कार, लेकिन इस खास फीचर का कभी नहीं करते इस्तेमाल

Car Features: आज की आधुनिक कारें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का साधन नहीं रह गई हैं. इनमें कई ऐसे स्मार्ट फीचर्स दिए जाते हैं जो ड्राइविंग को आसान, सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं. हालांकि हैरानी की बात यह है कि हजारों लोग रोज अपनी कार चलाते हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे फीचर्स का इस्तेमाल ही नहीं करते जो उनके काफी काम आ सकते हैं.

ऐसा ही एक फीचर है एडजस्टेबल ORVM यानी आउटसाइड रियर व्यू मिरर का सही इस्तेमाल. कई ड्राइवर कार खरीदने के बाद एक बार मिरर सेट करते हैं और फिर कभी उस पर ध्यान नहीं देते. जबकि सही तरीके से मिरर एडजस्ट करना ड्राइविंग सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. यह न केवल ब्लाइंड स्पॉट कम करता है बल्कि सड़क पर बेहतर विजिबिलिटी भी देता है.

सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बढ़ती है सुरक्षा

कार चलाते समय ज्यादातर हादसे पीछे या साइड से आने वाले वाहनों को सही समय पर न देख पाने की वजह से होते हैं. ऐसे में ORVM और अंदर लगा रियर व्यू मिरर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अगर मिरर सही एंगल पर सेट नहीं हैं तो ब्लाइंड स्पॉट बढ़ जाते हैं और लेन बदलते समय खतरा बढ़ सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर बार ड्राइविंग शुरू करने से पहले मिरर की पोजिशन जरूर जांचनी चाहिए.

खासकर जब कार को कोई दूसरा व्यक्ति चला चुका हो. सही तरीके से एडजस्ट किए गए मिरर आपको पीछे और साइड में चल रहे वाहनों की स्पष्ट जानकारी देते हैं. इससे अचानक लेन बदलने या ओवरटेक करने के दौरान जोखिम कम हो जाता है. यह छोटा सा कदम सड़क पर आपकी और दूसरों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर सकता है.

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आरामदायक और तनाव मुक्त ड्राइविंग में भी करता है मदद

सही तरीके से सेट किए गए मिरर सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ड्राइविंग को भी ज्यादा आरामदायक बनाते हैं. बार-बार गर्दन घुमाकर पीछे देखने की जरूरत कम हो जाती है और ड्राइवर का ध्यान सड़क पर बना रहता है. लंबी यात्रा के दौरान यह थकान भी कम करता है. कई नई कारों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और ऑटो फोल्डिंग जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं, लेकिन लोग अक्सर उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते.

अगर आप अपनी कार के इस साधारण लेकिन महत्वपूर्ण फीचर का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ड्राइविंग अनुभव काफी बेहतर हो सकता है. अगली बार कार में बैठें तो इंजन स्टार्ट करने से पहले मिरर की सेटिंग पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि यह छोटी सी आदत आपको बड़े जोखिम से बचा सकती है.

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