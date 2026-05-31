नई Tata Tiago EV या MG Comet EV, किस गाड़ी को EMI पर खरीदने में फायदा? जानिए डाउन पेमेंट

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग अब ऐसी कारों की तलाश कर रहे हैं जो चलाने में सस्ती हों और पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित हों. बजट इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो नई Tata Tiago EV और MG Comet EV सबसे पॉपुलर ऑप्शन्स में शामिल हैं. दोनों ही कारें कीमत के मामले में एक-दूसरे के करीब हैं. अगर आप इन दोनों कारों में से किसी एक को खरीदना चाहते हैं और फुल पेमेंट न देकर इसे EMI पर खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको दोनों गाड़ियों की डाउन पेमेंट और EMI के बारे में बताने जा रहे हैं.

नई Tata Tiago EV की कीमत की बात करें तो दिल्ली में इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये है. RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 7.41 लाख रुपये हो जाती है. अगर आप इस गाड़ी को 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदते हैं तो 9 फीसदी ब्याज दर से 4 सालों के लिए आपको हर महीने 13 हजार 464 रुपये EMI के तौर पर जमा करने होंगे. वहीं अगर यह लोन 5 साल के लिए लिया जाता है तो यह राशि लगभग 11 हजार 231 रुपये हो जाएगी.

MG Comet EV की कीमत

MG Comet EV की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 7.62 लाख रुपये है. RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.07 लाख रुपये हो जाती है. अगर आप इस गाड़ी को 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदते हैं तो 9 फीसदी ब्याज दर से 4 सालों के लिए आपको हर महीने 15 हजार 118 रुपये EMI के तौर पर जमा करने होंगे. वहीं अगर यह लोन 5 साल के लिए लिया जाता है तो यह राशि लगभग 12 हजार 611 रुपये हो जाएगी.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो MG Comet EV एक छोटी और बेहद कॉम्पैक्ट कार है. इसका आकार इतना छोटा है कि यह भीड़भाड़ वाले शहरों और संकरी गलियों में आसानी से चलाई जा सकती है. पार्किंग की समस्या वाले लोगों के लिए यह कार काफी सुविधाजनक साबित हो सकती है. दूसरी तरफ Tata Tiago EV एक हैचबैक है, जो आकार में बड़ी है और देखने में एक फैमिली कार जैसी लगती है. इसमें यात्रियों को अधिक जगह मिलती है और लंबी यात्राओं के लिए भी यह ज्यादा आरामदायक मानी जाती है. MG Comet EV का इंटीरियर मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर है. इसमें बड़ी स्क्रीन और शानदार डिजाइन मिलता है. वहीं Tata Tiago EV में भी कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं.

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