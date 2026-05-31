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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल की क्यों लेनी टेंशन? अब Hero ला रही पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक, जानिए कब की जाएगी लॉन्च

पेट्रोल की क्यों लेनी टेंशन? अब Hero ला रही पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक, जानिए कब की जाएगी लॉन्च

Hero Flex Fuel Bike: यह नई बाइक पूरी तरह यानी 100 फीसदी इथेनॉल पर चल सकेगी. यही कारण है कि इसे भारत की पहली E100 फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल कहा जा रहा है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 31 May 2026 10:02 AM (IST)
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भारत में टू-व्हीलर सेगमेंट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. पॉपुलर बाइक कंपनी हीरो मोटोकॉर्प 3 जून को भारत की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल बाइक लॉन्च करने जा रही है. इस मौके पर देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम-प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे. 

यह केवल एक नई बाइक की लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि फ्यूल टेंशन के बीच एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकार पिछले कई सालों से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है. 

वर्तमान समय में भारत में ज्यादातर गाड़ियां E20 फ्यूल पर चलने के लिए तैयार की जा रही हैं, जिसमें 20 फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल होता है. लेकिन Hero MotoCorp की नई बाइक पूरी तरह यानी 100 फीसदी इथेनॉल पर चल सकेगी. यही कारण है कि इसे भारत की पहली E100 फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल कहा जा रहा है.

क्या है फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक की खासियत?

फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि गाड़ी का इंजन अलग-अलग तरह के फ्यूल के मुताबिक खुद को ढाल सकता है. इससे गाड़ी चालक को पेट्रोल के अलावा दूसरे फ्यूल का भी ऑप्शन मिलता है. अगर देश में इथेनॉल की मौजूदगी बढ़ती है तो आने वाले समय में गाड़ी चलाने की लागत भी कम हो जाएगी. इसके साथ ही, कच्चे तेल के आयात पर होने वाला भारी खर्च भी घट सकता है. 

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कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह नई बाइक किस मॉडल के नाम से बाजार में आएगी, लेकिन माना जा रहा है कि यह कंपनी की पॉपुलर कम्यूटर बाइक प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है. इस बाइक का उद्देश्य आम लोगों को ऐसी तकनीक उपलब्ध कराना है जो किफायती होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी बेहतर हो.

किसानों को इथेनॉल से बड़ा फायदा

इस पहल का एक बड़ा फायदा किसानों को भी मिल सकता है. इथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है. अगर इथेनॉल की मांग बढ़ती है तो किसानों की फसलों की खपत भी बढ़ेगी और उन्हें ज्यादा आय के अवसर मिल सकते हैं. यही वजह है कि सरकार इथेनॉल आधारित ईंधन को केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी मान रही है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 4 साल का अनुभव है और पिछले 3.5 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. इन्होंने ग्रेजुएशन (B.A Mass Media) और मास्टर्स (M.A Mass Media) की डिग्री सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए हासिल की है. 
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Published at : 31 May 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Auto News Flex Fuel Bike Hero Flex Fuel Bike
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