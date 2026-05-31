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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Tiago EV: कितने डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tata Tiago EV, जानें हर महीने कितनी पड़ेगी EMI?

Tata Tiago EV: कितने डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tata Tiago EV, जानें हर महीने कितनी पड़ेगी EMI?

Tata Tiago EV: अगर आप भी पेट्रोल-डीजल की रोजाना बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक कार लेने का मन बना रहें तो जानिए कितने डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी आपको किफायती और अच्छी कार जानिए सिर्फ एक क्लिक में.

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 31 May 2026 10:09 AM (IST)
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Tata Tiago EV: भारत में लोग हमेशा ऐसी कार की तलाश में रहते हैं, जो कि डेली अप डाउन करने में परफेक्ट हो.ऐसे में हर कोई एक ऐसी कार चाहता है जो किफायती कीमत में न केवल अच्छा माइलेज दे, बल्कि फीचर्स में भी जबरदस्त हों. वहीं, वैश्विक संकट के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद गाड़ी चलाना महंगा हो गया है. ऐसे में इलेक्ट्रिक कारें आपके लिए बेहतर ऑप्शन बनकर उभरी हैं. 

साथ ही इलेक्ट्रिक कार चलाने में खर्च कम होता है. इसलिए धीरे-धीरे लोग इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो भी है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें. इसे मंथली ईएमआई देकर भी खरीदा जा सकता है. आइए जान लेते हैं इस ईवी के फाइनेंस प्लान के बारे में.

यह भी पढ़ें: Best CNG Cars: दाम बढ़ने से पहले खरीद लें ये 5 CNG कारें, पेट्रोल की मार से भी देती हैं राहत

ऑन-रोड प्राइस

टाटा टियागो ईवी के बेस वेरिएंट स्मार्ट 19 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख 99 हजार रुपये है, जो ऑन-रोड आते-आते लगभग 7 लाख 30 हजार रुपये तक पहुंच जाती है. वहीं, इसके सबसे टॉप वेरिएंट क्रिएटिव प्लस 24 की शुरुआती  कीमत 9 लाख 99 हजार है और इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 10 लाख 40 हजार बैठती है. अच्छी बात ये है कि कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आरटीओ और रोड टैक्स में भारी छूट मिलती है, जिससे इसकी कुल लागत और कम हो जाती है.

ईएमआई का पूरा गणित 

अगर फाइनेंस के गणित के  बारे बात करें, तो अगर आप इस कार का बेस वेरिएंट स्मार्ट 19 चुनते हैं, तो आप मात्र 1 लाख की न्यूनतम डाउन पेमेंट देकर इसे बुक कर सकते हैं. इसके बाद आपको बैंक से करीब 6 लाख 30 हजार का लोन लेना होगा. वहीं,अगर बैंक आपको 9.8 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर पर 5 साल (60 महीने) की अवधि के लिए यह लोन देता है, तो आपकी हर महीने की मासिक किस्त (ईएमआई) लगभग 13 हजार 885 रुपये बनेगी. इसी तरह,अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं और 1 लाख 4 हजार डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपकी ईएमआई करीब 19 हजार 790 रुपये प्रति माह आएगी.

बेस्ट रेंज और सुरक्षा फीचर्स

किफायती होने के साथ-साथ यह कार परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत आगे है. यह दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें 19.2 किलोवाट ऑवर की बैटरी सिंगल चार्ज में 226 किलोमीटर और बड़ी 24 किलोवाट ऑवर की बैटरी 285 किमी की शानदार रेंज देती है. इसके अलावा, कार के केबिन में आपको 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स जैसे अत्याधुनिक फीचर्स  मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: SUV छोड़ Sedan खरीदने का मन बना देगी नई Honda City Hybrid, माइलेज और फीचर्स दोनों दमदार

About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
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Published at : 31 May 2026 10:09 AM (IST)
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Automobile Tata Cars Tata Tiago EV Tata Tiago Ev Price
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