कितने डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tata Tiago EV, जानें हर महीने कितनी पड़ेगी EMI?

Tata Tiago EV: भारत में लोग हमेशा ऐसी कार की तलाश में रहते हैं, जो कि डेली अप डाउन करने में परफेक्ट हो.ऐसे में हर कोई एक ऐसी कार चाहता है जो किफायती कीमत में न केवल अच्छा माइलेज दे, बल्कि फीचर्स में भी जबरदस्त हों. वहीं, वैश्विक संकट के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद गाड़ी चलाना महंगा हो गया है. ऐसे में इलेक्ट्रिक कारें आपके लिए बेहतर ऑप्शन बनकर उभरी हैं.

साथ ही इलेक्ट्रिक कार चलाने में खर्च कम होता है. इसलिए धीरे-धीरे लोग इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो भी है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें. इसे मंथली ईएमआई देकर भी खरीदा जा सकता है. आइए जान लेते हैं इस ईवी के फाइनेंस प्लान के बारे में.

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ऑन-रोड प्राइस

टाटा टियागो ईवी के बेस वेरिएंट स्मार्ट 19 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख 99 हजार रुपये है, जो ऑन-रोड आते-आते लगभग 7 लाख 30 हजार रुपये तक पहुंच जाती है. वहीं, इसके सबसे टॉप वेरिएंट क्रिएटिव प्लस 24 की शुरुआती कीमत 9 लाख 99 हजार है और इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 10 लाख 40 हजार बैठती है. अच्छी बात ये है कि कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आरटीओ और रोड टैक्स में भारी छूट मिलती है, जिससे इसकी कुल लागत और कम हो जाती है.

ईएमआई का पूरा गणित

अगर फाइनेंस के गणित के बारे बात करें, तो अगर आप इस कार का बेस वेरिएंट स्मार्ट 19 चुनते हैं, तो आप मात्र 1 लाख की न्यूनतम डाउन पेमेंट देकर इसे बुक कर सकते हैं. इसके बाद आपको बैंक से करीब 6 लाख 30 हजार का लोन लेना होगा. वहीं,अगर बैंक आपको 9.8 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर पर 5 साल (60 महीने) की अवधि के लिए यह लोन देता है, तो आपकी हर महीने की मासिक किस्त (ईएमआई) लगभग 13 हजार 885 रुपये बनेगी. इसी तरह,अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं और 1 लाख 4 हजार डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपकी ईएमआई करीब 19 हजार 790 रुपये प्रति माह आएगी.

बेस्ट रेंज और सुरक्षा फीचर्स

किफायती होने के साथ-साथ यह कार परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत आगे है. यह दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें 19.2 किलोवाट ऑवर की बैटरी सिंगल चार्ज में 226 किलोमीटर और बड़ी 24 किलोवाट ऑवर की बैटरी 285 किमी की शानदार रेंज देती है. इसके अलावा, कार के केबिन में आपको 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स जैसे अत्याधुनिक फीचर्स मिलते हैं.

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