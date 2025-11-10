अंबानी या अडानी नहीं तो फिर किसके पास है देश की सबसे महंगी कार नंबर प्लेट? यहां जानिए डिटेल्स

दुनिया में कई लोग अपनी कार के लिए सबसे महंगी और यूनिक नंबर प्लेट लेना पसंद करते हैं. अंबानी और अडानी का नाम भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार होता है. लेकिन सबसे महंगी नंबर प्लेट के मालिकों की लिस्ट में इन दोनों लोगों के नाम शामिल नहीं हैं. आइए जानते हैं कि भारत में सबसे महंगी नंबर प्लेट का मालिक कौन है?

कौन है सबसे महंगी कार नंबर प्लेट का मालिक ?

देश में सबसे महंगी नंबर प्लेट के मालिक केरल के वेणु गोपालकृष्णन हैं. इन्होंने देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट के लिए 47 लाख रुपये चुकाए। वेणु एक टेक कंपनी के सीईओ हैं और उन्हें लग्जरी गाड़ियों का शौक है. इन्होंने अपनी Lamborghini Urus की KL 07 DG 0007 नंबर प्लेट के लिए 47 लाख रुपये चुकाए थे.

दूसरी सबसे महंगी नंबर प्लेट इनके पास

भारत में दूसरी सबसे महंगी नंबर प्लेट आशिक पटेल की Toyota Fortuner पर लगी है. इसका नंबर ‘007’ है. इस नंबर प्लेट की कीमत 34 लाख रुपये है. यह नंबर जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से इंस्पायर्ड है, जो इसे और भी खास बनाता है.

आशिक पटेल अहमदाबाद के ट्रांसपोर्टर हैं, इन्होंने देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट के लिए बोली लगायी थी, जिसके बाद सब हैरान रह गए थे. इतना ही नहीं 007 नंबर के लिए अपनी इन्होंने जमकर सुर्खियां बटोरीं थीं.

जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से प्रेरित है कार नंबर प्लेट

यह नंबर प्लेट जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से प्रेरित है, जिसने इसे और भी खास बना दिया. यह सच में दिलचस्प है कि कैसे कुछ लोग अपनी गाड़ियों को अलग दिखने के लिए इस तरह की बड़ी रकम खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं. आशिक पटेल का इस तरह से अनोखी नंबर प्लेट रखना इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक साधारण ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अपनी गाड़ी को अनोखा बना सकता है.

