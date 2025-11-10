हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti की पहली इलेक्ट्रिक कार इस दिन होने जा रही लॉन्च, जानिए कितनी है रेंज और कीमत?

Maruti की पहली इलेक्ट्रिक कार इस दिन होने जा रही लॉन्च, जानिए कितनी है रेंज और कीमत?

Maruti First Electric Car: मारुति ई-विटारा भारत में दो बैटरी पैक ऑप्शन्स- 49kWh और 61kWh के साथ आएगी. गाड़ी के टॉप वेरिएंट की रेंज करीब 500 किलोमीटर तक हो सकती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी एक लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इस मॉडल को पहली बार भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शो किया था और अब इसकी लॉन्चिंग दिसंबर 2025 में तय की गई है. कंपनी ने इसे एक खास पर्पज इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, यानी ये शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक कार के रूप में डिजाइन की गई है, यानी ये किसी पेट्रोल मॉडल का इलेक्ट्रिक कन्वर्जन नहीं है.

कैसी है मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार? 

मारुति e-Vitara का शेप इसे एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल SUV बनाता है. इसकी लंबाई 4275 मिमी, चौड़ाई 1800 मिमी, और व्हीलबेस 2700 मिमी है. इसका डिजाइन पारंपरिक मारुति SUV स्टाइल के साथ एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक पेश करता है. इस कार का प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर प्लांट में शुरू हो चुका है, जहां से मारुति कई ग्लोबल मॉडल्स का निर्यात करती है. कंपनी ने e-Vitara के लिए बड़ा प्रोडक्शन टारगेट रखा है क्योंकि इसे 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा. 

Maruti e-Vitara की बैटरी और रेंज

मारुति ई-विटारा भारत में दो बैटरी पैक ऑप्शन्स- 49kWh और 61kWh के साथ आएगी. गाड़ी के टॉप वेरिएंट की रेंज करीब 500 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे ये अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक SUV में शामिल हो जाएगी. इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिससे बैटरी को कम समय में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा. कंपनी का कहना है कि e-Vitara शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगी.

मारुति e-Vitara को अब तक की सबसे फीचर-लोडेड SUV कहा जा सकता है. इसमें कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे जैसे — 7 एयरबैग्स, ADAS लेवल 2 ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (जिसमें ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वॉयस कमांड सपोर्ट भी होगा. 

मारुति ई-विटारा की कितनी है कीमत?

मारुति सुजुकी e-Vitara कंपनी का अब तक का सबसे महंगा प्रोडक्शन होगा. ये SUV Grand Vitara और Victoris से ऊपर पोजिशन की जाएगी. हालांकि अभी कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत 25 लाख से 30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होगी. इस कीमत पर e-Vitara का मुकाबला Hyundai Creta EV, Tata Curvv EV, Mahindra XUV400 Pro, और MG ZS EV जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs से होगा.

यह भी पढ़ें:-

SUV लवर्स के लिए खुशखबरी! नवंबर में आ रहीं हैं ये दो मिड-साइज एसयूवी, जानिए डिटेल्स 

Published at : 10 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti First Electric Car Maruti E-Vitara Maruti E Vitara Maruti E Vitara Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
हरियाणा
फरीदाबाद की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने हिरासत में लिया, डॉ मुजम्मिल का था वहां आना-जाना
फरीदाबाद की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने हिरासत में लिया, डॉ मुजम्मिल का था वहां आना-जाना
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
हरियाणा
फरीदाबाद की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने हिरासत में लिया, डॉ मुजम्मिल का था वहां आना-जाना
फरीदाबाद की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने हिरासत में लिया, डॉ मुजम्मिल का था वहां आना-जाना
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
ट्रेंडिंग
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
शिक्षा
​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
हेल्थ
Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget