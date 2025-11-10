Maruti की पहली इलेक्ट्रिक कार इस दिन होने जा रही लॉन्च, जानिए कितनी है रेंज और कीमत?

मारुति सुजुकी एक लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इस मॉडल को पहली बार भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शो किया था और अब इसकी लॉन्चिंग दिसंबर 2025 में तय की गई है. कंपनी ने इसे एक खास पर्पज इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, यानी ये शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक कार के रूप में डिजाइन की गई है, यानी ये किसी पेट्रोल मॉडल का इलेक्ट्रिक कन्वर्जन नहीं है.

कैसी है मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार?

मारुति e-Vitara का शेप इसे एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल SUV बनाता है. इसकी लंबाई 4275 मिमी, चौड़ाई 1800 मिमी, और व्हीलबेस 2700 मिमी है. इसका डिजाइन पारंपरिक मारुति SUV स्टाइल के साथ एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक पेश करता है. इस कार का प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर प्लांट में शुरू हो चुका है, जहां से मारुति कई ग्लोबल मॉडल्स का निर्यात करती है. कंपनी ने e-Vitara के लिए बड़ा प्रोडक्शन टारगेट रखा है क्योंकि इसे 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा.

Maruti e- Vitara की बैटरी और रेंज

मारुति ई-विटारा भारत में दो बैटरी पैक ऑप्शन्स- 49kWh और 61kWh के साथ आएगी. गाड़ी के टॉप वेरिएंट की रेंज करीब 500 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे ये अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक SUV में शामिल हो जाएगी. इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिससे बैटरी को कम समय में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा. कंपनी का कहना है कि e-Vitara शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगी.

मारुति e-Vitara को अब तक की सबसे फीचर-लोडेड SUV कहा जा सकता है. इसमें कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे जैसे — 7 एयरबैग्स, ADAS लेवल 2 ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (जिसमें ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वॉयस कमांड सपोर्ट भी होगा.

मारुति ई-विटारा की कितनी है कीमत?

मारुति सुजुकी e-Vitara कंपनी का अब तक का सबसे महंगा प्रोडक्शन होगा. ये SUV Grand Vitara और Victoris से ऊपर पोजिशन की जाएगी. हालांकि अभी कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत 25 लाख से 30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होगी. इस कीमत पर e-Vitara का मुकाबला Hyundai Creta EV, Tata Curvv EV, Mahindra XUV400 Pro, और MG ZS EV जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs से होगा.

