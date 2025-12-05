Toyota Fortuner EMI Calculator: टोयोटा फॉर्च्यूनर एक दमदार 5-सीटर कार है. ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में शामिल है. फॉर्च्यूनर की कीमत 33.65 लाख रुपये से शुरू होकर 48.85 लाख रुपये तक जाती है. टोयोटा फॉर्च्यूनर का टॉप सेलिंग मॉडल 4*2 डीजल मॉडल है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. इस गाड़ी की कीमत 36.41 लाख रुपये है. इस कार को खरीदने के लिए एक बार में पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, EMI पर भी टोयोटा की ये गाड़ी खरीदी जा सकती है.

EMI पर कितने की मिलेगी फॉर्च्यूनर?

टोयोटा फॉर्च्यूनर के टॉप सेलिंग मॉडल को खरीदने के लिए 32.77 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. अगर आप ये कार चार साल के लोन पर खरीदते हैं, तब आप चार साल में आप करीब 39.14 लाख रुपये इस कार के लिए भरेंगे. फॉर्च्यूनर के लिए आपको शुरुआत में ही 3.64 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. इस लोन पर अगर 9 फीसदी की ब्याज लगाई जाती है, तब हर महीने करीब 82,000 रुपये की EMI हर महीने भरनी होगी.

अगर आप EMI की अमाउंट कम करवाना चाहते हैं, तब आप इस लोन की समय सीमा बढ़ा सकते हैं. अगर आप पांच साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने करीब 68,000 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए अगर छह साल के लिए लोन लिया जाता है, तब हर महीने 60,000 रुपये EMI के तौर पर जमा करने होंगे.

अगर टोयोटा की ये कार खरीदने के लिए आप सात साल के लिए लोन लेते हैं, तब हर महीने करीब 53,000 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

टोयोटा फॉर्च्यूनर की इस कार के लिए लोन लेते वक्त सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. बैंक और कार कंपनी की अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही EMI की ये अमाउंट टोयोटा फॉर्च्यूनर की एक्स-शोरूम प्राइस पर हैं. इस पर इंश्योरेंस, RTO और बाकी टैक्स के जुड़ने से कीमत में और इजाफा हो जाता है.

