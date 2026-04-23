हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो10 लाख तक सस्ती हो सकती है Mini की लग्जरी SUV, क्या है इसके पीछे का कारण?

10 लाख तक सस्ती हो सकती है Mini की लग्जरी SUV, क्या है इसके पीछे का कारण?

Mini Countryman C की कीमत 10 लाख तक कम हो सकती है… लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या फीचर्स और इंजन में कोई बड़ा बदलाव भी हुआ है? आइए विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Apr 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में लग्जरी कारें आमतौर पर इंपोर्ट की जाती हैं, जिससे उनकी कीमत काफी ज्यादा हो जाती है. यही वजह है कि कई लोग इन्हें खरीद नहीं पाते. लेकिन अब Mini ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे उसकी SUV Countryman पहले से सस्ती हो सकती है. कंपनी अब Mini Countryman को भारत में ही असेंबल करने की योजना बना रही है. इससे इसकी कीमत में बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है और यह SUV ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

क्यों सस्ती होगी Mini Countryman?

जब कोई कार पूरी तरह इंपोर्ट की जाती है, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगता है. लेकिन अगर वही कार भारत में असेंबल होती है, तो टैक्स कम लगता है और कीमत घट जाती है. Mini भी अब यही रणनीति अपना रही है. Countryman का नया वर्जन भारत में असेंबल होगा, जिससे इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपये तक कम हो सकती है. यह कदम कंपनी के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे उसकी बिक्री बढ़ सकती है.

इंजन और परफॉर्मेंस 

नई Mini Countryman C में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. यही इंजन BMW X1 पेट्रोल मॉडल में भी दिया जाता है. इसके साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा, जो स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देगा. हालांकि, इसकी ट्यूनिंग थोड़ी अलग हो सकती है, जिससे ड्राइविंग का फील अलग होगा. ये इंजन शहर और हाईवे दोनों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देने में सक्षम है.

कीमत और मुकाबला

अभी जो Countryman JCW मॉडल इंपोर्ट होकर आता है, उसकी कीमत काफी ज्यादा है. लेकिन नई Countryman C की कीमत कम होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी कीमत करीब 50 से 55 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जो BMW X1 के आसपास है. इस कीमत में इसका मुकाबला Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 और BMW X1 जैसी लग्जरी SUVs से होगा.

Mini के लिए क्यों है यह बड़ा कदम?

Mini पहले एक niche ब्रांड था, जिसकी कारें सीमित लोगों के लिए ही होती थीं. लेकिन अब कंपनी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना चाहती है. भारत में असेंबल करने से कार सस्ती होगी और ज्यादा लोग इसे खरीद पाएंगे. इससे Mini की बिक्री में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. यह कदम Mini को भारत के लग्जरी कार बाजार में और मजबूत बना सकता है.

ये भी पढ़ें: बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 23 Apr 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Luxury SUV India Mini Countryman C Mini SUV India Mini Car Price India Countryman C Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
10 लाख तक सस्ती हो सकती है Mini की लग्जरी SUV, क्या है इसके पीछे का कारण?
10 लाख तक सस्ती हो सकती है Mini की लग्जरी SUV, क्या है इसके पीछे का कारण?
ऑटो
Bajaj Pulsar NS 400Z: बजाज की पल्सर अब 350cc इंजन के साथ लॉन्च, जानें नए मॉडल की पावर और फीचर्स
Bajaj Pulsar NS 400Z: बजाज की पल्सर अब 350cc इंजन के साथ लॉन्च, जानें नए मॉडल की पावर और फीचर्स
ऑटो
जल्द आ रही टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें, Honda ZR-V समेत ये 3 गाड़ियां जल्द होंगी लॉन्च
जल्द आ रही टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें, Honda ZR-V समेत ये 3 गाड़ियां जल्द होंगी लॉन्च
ऑटो
जल्द आ रही नई BMW F 450 GS, जानें G310 GS से कितनी बेहतर होगी ये एडवेंचर बाइक
जल्द आ रही नई BMW F 450 GS, जानें G310 GS से कितनी बेहतर होगी ये एडवेंचर बाइक
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Voting: बंगाल में दो घंटेकी वोटिंग पूरी | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
Bengal 1st Phase Voting: बंगाल में जमकर हो रही वोटिंग | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
West Bengal Phase 1 Voting: 'TMC जा रही', Agnimitra Paul का दावा | BJP | Assembly Elections 2026
Murshidabad Violence | West Bengal Phase 1 Voting के बीच TMC का सुतली बम से हमला | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Russia Military: अमेरिका-ईरान जंग के बीच भारत-रूस के बीच हो गई मेगा डील! 3000 सैनिकों के समझौते से टेंशन में पाकिस्तान
अमेरिका-ईरान जंग के बीच भारत-रूस के बीच हो गई मेगा डील! 3000 सैनिकों के समझौते से टेंशन में पाकिस्तान
दिल्ली NCR
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक 
यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक 
हेल्थ
Diabetes Eye Problems: शुगर के मरीज हो जाएं अलर्ट! जानिए कैसे आपकी आंखों को अंदर से अंधा बना रही है डायबिटीज?
शुगर के मरीज हो जाएं अलर्ट! जानिए कैसे आपकी आंखों को अंदर से अंधा बना रही है डायबिटीज?
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget