10 लाख तक सस्ती हो सकती है Mini की लग्जरी SUV, क्या है इसके पीछे का कारण?

भारत में लग्जरी कारें आमतौर पर इंपोर्ट की जाती हैं, जिससे उनकी कीमत काफी ज्यादा हो जाती है. यही वजह है कि कई लोग इन्हें खरीद नहीं पाते. लेकिन अब Mini ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे उसकी SUV Countryman पहले से सस्ती हो सकती है. कंपनी अब Mini Countryman को भारत में ही असेंबल करने की योजना बना रही है. इससे इसकी कीमत में बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है और यह SUV ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

क्यों सस्ती होगी Mini Countryman?

जब कोई कार पूरी तरह इंपोर्ट की जाती है, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगता है. लेकिन अगर वही कार भारत में असेंबल होती है, तो टैक्स कम लगता है और कीमत घट जाती है. Mini भी अब यही रणनीति अपना रही है. Countryman का नया वर्जन भारत में असेंबल होगा, जिससे इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपये तक कम हो सकती है. यह कदम कंपनी के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे उसकी बिक्री बढ़ सकती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Mini Countryman C में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. यही इंजन BMW X1 पेट्रोल मॉडल में भी दिया जाता है. इसके साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा, जो स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देगा. हालांकि, इसकी ट्यूनिंग थोड़ी अलग हो सकती है, जिससे ड्राइविंग का फील अलग होगा. ये इंजन शहर और हाईवे दोनों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देने में सक्षम है.

कीमत और मुकाबला

अभी जो Countryman JCW मॉडल इंपोर्ट होकर आता है, उसकी कीमत काफी ज्यादा है. लेकिन नई Countryman C की कीमत कम होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी कीमत करीब 50 से 55 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जो BMW X1 के आसपास है. इस कीमत में इसका मुकाबला Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 और BMW X1 जैसी लग्जरी SUVs से होगा.

Mini के लिए क्यों है यह बड़ा कदम?

Mini पहले एक niche ब्रांड था, जिसकी कारें सीमित लोगों के लिए ही होती थीं. लेकिन अब कंपनी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना चाहती है. भारत में असेंबल करने से कार सस्ती होगी और ज्यादा लोग इसे खरीद पाएंगे. इससे Mini की बिक्री में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. यह कदम Mini को भारत के लग्जरी कार बाजार में और मजबूत बना सकता है.

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