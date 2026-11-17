Mini Cooper SE Bookings Open: अगर आपको बेहद लग्जरी और स्टाइलिश कारों के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि मिनी कंपनी ने भारतीय मार्केट में अपनी नई सेकंड जेनरेशन ऑल इलेक्ट्रिक हैचबैक मिनी कूपर SE और बेहद खास पॉल स्मिथ एडिशन की प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है.

बता दें कि कंपनी इन दोनों मॉडलों को 27 नवंबर 2026 को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है. अब लोग मिनी के अधिकृत डीलरशिप पर जाकर अपनी पसंदीदा कार बुक कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों गाड़ियों की खासियत, रेंज और फीचर्स के बारे में.

20 से ज्यादा खास डिजाइन एलिमेंट्स

आपको बता दें कि पॉल स्मिथ एडिशन को मशहूर ब्रिटिश डिजाइनर पॉल स्मिथ के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इसमें क्लासिक विद ए ट्विस्ट थीम पर आधारित 20 से अधिक एक्सक्लूसिव एक्सटीरियर और इंटीरियर बदलाव किए गए हैं.

जबकि यह स्पेशल एडिशन तीन रंगों स्टेटमेंट ग्रे, इंस्पायर्ड व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक में अवेलेबल होगा. इसमें खास स्ट्राइप्स और प्रीमियम बैजिंग दी गई है. जो इसे सड़क पर सबसे अलग और आकर्षक बनाती है.

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402 किमी की शानदार रेंज

वहीं दूसरी पीढ़ी की ऑल-इलेक्ट्रिक मिनी कूपर SE में पिछले मॉडल के मुकाबले बड़ा अपडेट किया गया है. इसमें 54.2 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. जो एक बार फुल चार्ज होने पर 402 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है.

जबकि पुराने मॉडल में 270 किमी की रेंज मिलती थी. चार्जिंग की बात करें तो 95 kW DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी महज 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.

दमदार पावर और स्पोर्टी परफॉर्मेंस

जानकारी दें दे कि परफॉर्मेंस के मामले में भी नई कूपर SE बेहद दमदार है. इसमें फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. जो 218 hp की पावर और 330 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है.

बता दें कि कंपनी का दावा है कि यह छोटी और स्पोर्टी इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. जबकि इसकी टॉप स्पीड 170 किमी प्रति घंटा है.

मिलता है हाई-टेक केबिन

आपको बता दें कि कार के अंदर कदम रखते ही आपको 9.45-इंच की गोल OLED टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा. केबिन में प्रीमियम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड फ्रंट सीट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और आधुनिक एडास फंक्शन्स दिए जाने की उम्मीद है.

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