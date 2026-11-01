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दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर

दिल्ली मेट्रो मैजेंटा लाइन का विस्तार करने जा रही है. जिसमें बाटेनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक इसका नेटवर्क करीब 89 किलोमीटर लंबा हो जाएगा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 01 Nov 2026 08:52 AM (IST)
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दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के विस्तार से राजधानी में मेट्रो कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है. विस्तार पूरा होने के बाद केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली, आजादपुर और इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तीन-तीन लाइनों के इंटरचेंज हब बन जाएंगे. इससे यात्रियों को एक मेट्रो लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी. खासतौर पर एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को भी इसका फायदा होगा. 

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के एक अधिकारी के मुताबिक, केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर मैजेंटा लाइन का जुड़ाव मौजूदा येलो और वायलेट लाइन से होगा. वहीं, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर मैजेंटा लाइन येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जुड़ेगी. इन दोनों स्टेशनों पर यात्री तीन अलग-अलग मेट्रो लाइनों के बीच आसानी से ट्रेन बदल सकेंगे. इसके लिए भूमिगत रास्तों की सुविधा भी उपलब्ध होगी. 

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89 किलोमीटर लंबा होगा मैजेंटा लाइन का कॉरिडोर

मैजेंटा लाइन का विस्तार पूरा होने के बाद बाटेनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक इसका नेटवर्क करीब 89 किलोमीटर लंबा हो जाएगा. इस पूरे कॉरिडोर पर कुल 65 स्टेशन होंगे, जिनमें 40 स्टेशन भूमिगत बनाए जाएंगे. फिलहाल मैजेंटा लाइन पर चार इंटरचेंज स्टेशन हैं. इसके विस्तार के लिए दो प्रमुख कॉरिडोर की योजना बनाई गई है. रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक सेंट्रल विस्टा के रास्ते बनने वाले कॉरिडोर को फेज-वीए के तहत मंजूरी दी जा चुकी है. वहीं, इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक तक का प्रस्तावित कॉरिडोर पहले फेज-चार के तहत बनाया जाना था. अब इसे मैजेंटा लाइन के विस्तार के रूप में विकसित किया जाएगा. 

चार स्टेशन बनेंगे ट्रिपल इंटरचेंज हब

मैजेंटा लाइन का विस्तार होने के बाद केंद्रीय सचिवालय और नई दिल्ली के अलावा आजादपुर तथा इंद्रलोक स्टेशन भी तीन मेट्रो लाइनों के इंटरचेंज हब बन जाएंगे. फिलहाल कश्मीरी गेट दिल्ली मेट्रो का ऐसा स्टेशन है, जहां रेड, येलो और वायलेट लाइन के बीच ट्रेन बदलने की सुविधा उपलब्ध है. विस्तार के बाद इस तरह के इंटरचेंज विकल्पों का दायरा और बढ़ जाएगा. इसके अलावा कॉरिडोर के 17 अन्य स्टेशनों पर भी इंटरचेंज की सुविधा प्रस्तावित है. इनमें कलिंदी कुंज, चिराग दिल्ली, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1, पीरागढ़ी, पीतमपुरा (मधुबन चौक), हैदरपुर बादली मोड़, मजलिस पार्क, पुल बंगश, नबी करीम, शिवाजी स्टेडियम और दिल्ली गेट जैसे स्टेशन शामिल हैं. 

हैदरपुर बादली मोड़ पर सबसे ऊंचा रेल स्तर, हौज खास सबसे गहरा स्टेशन

मैजेंटा लाइन के विस्तार में दिल्ली मेट्रो की दो प्रमुख इंजीनियरिंग विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी. हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन के एक पियर पर रेल स्तर की ऊंचाई करीब 28.36 मीटर होगी. वहीं, हौज खास मेट्रो स्टेशन करीब 29 मीटर की गहराई पर स्थित है. इसे दिल्ली मेट्रो का सबसे गहरा भूमिगत स्टेशन माना जाता है. 

दिल्ली-एनसीआर में 416 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क

डीएमआरसी के मुताबिक, फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई करीब 416 किलोमीटर है. इस नेटवर्क में कुल 303 स्टेशन शामिल हैं. मैजेंटा लाइन का प्रस्तावित विस्तार मेट्रो नेटवर्क को और व्यापक बनाएगा. इससे राजधानी के अलग-अलग हिस्सों के बीच यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और इंटरचेंज की सुविधा मिल सकेगी.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 08:52 AM (IST)
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