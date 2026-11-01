पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं

प्रकाश राज बेहतरीन एक्टर हैं. इसी के साथ वो अपने राजनीतिक विचारों को भी बेबाक तरीके से सामने रखते हैं. एक्टर ने कॉकरोच जनता पार्टी के नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट किया था. अब उनकी पत्नी पोनी वर्मा ने बताया कि प्रकाश राज का उनके पॉलिटिकल व्यूज की वजह से काम हाथ से छूट रहा है.

Prema The Journalist से बातचीत में पोनी ने कहा कि 2017 में जब प्रकाश की करीबी दोस्त और पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो प्रकाश पूरी तरह से टूट गए थे. वो सदमे में चले गए थे. इसके बाद उन्होंने जरूरी सवाल उठाना शुरू किया. हालांकि, उनके इस नेचर की वजह से उन्हें काम से हाथ धोना पड़ा.

प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में

उन्होंने कहा, 'सभी जानते हैं कि प्रकाश निडर आदमी हैं. तेलुगू में उन्हें कई बार बैन किया गया था. वो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं. वो कुछ बातों में विश्वास रखते हैं और पूरे विश्वास के साथ उन पर अमल करते हैं. कई फिल्मों में तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने एडवांस देने के बाद भी हाथ पीछे खींच लिए.'

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आगे उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि इंडस्ट्री में उनका काम कितना प्रभावित हुआ है. एड कम हो गए, फिल्में छीन ली गईं. अपने प्रोफेशन में प्रकाश ने बहुत मुश्किलें झेली. लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है तो इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए.'

पोनी ने उस समय को भी याद किया जब प्रकाश ने दिल्ली में CJP के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था. ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ. पैलेट गन का इस्तेमाल भी इस्तेमाल हुआ. ये सब देखकर पोनी काफी घबरा गई थीं और डरी हुई थीं. हालांकि, प्रकाश अपने फैसले पर डटे रहे और बच्चों के साथ खड़े रहे.