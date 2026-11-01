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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं

पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं

पोनी वर्मा ने बताया कि उनके पति प्रकाश राज के पॉलिटिकल व्यूज की वजह से उनके हाथ से काम जा रहा है. उनसे फिल्में ली जा रही हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 01 Nov 2026 08:21 AM (IST)
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प्रकाश राज बेहतरीन एक्टर हैं. इसी के साथ वो अपने राजनीतिक विचारों को भी बेबाक तरीके से सामने रखते हैं. एक्टर ने कॉकरोच जनता पार्टी के नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट किया था. अब उनकी पत्नी पोनी वर्मा ने बताया कि प्रकाश राज का उनके पॉलिटिकल व्यूज की वजह से काम हाथ से छूट रहा है.

Prema The Journalist से बातचीत में पोनी ने कहा कि 2017 में जब प्रकाश की करीबी दोस्त और पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो प्रकाश पूरी तरह से टूट गए थे. वो सदमे में चले गए थे. इसके बाद उन्होंने जरूरी सवाल उठाना शुरू किया. हालांकि, उनके इस नेचर की वजह से उन्हें काम से हाथ धोना पड़ा.

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प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में

उन्होंने कहा, 'सभी जानते हैं कि प्रकाश निडर आदमी हैं. तेलुगू में उन्हें कई बार बैन किया गया था. वो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं. वो कुछ बातों में विश्वास रखते हैं और पूरे विश्वास के साथ उन पर अमल करते हैं. कई फिल्मों में तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने एडवांस देने के बाद भी हाथ पीछे खींच लिए.'

 
 
 
 
 
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आगे उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि इंडस्ट्री में उनका काम कितना प्रभावित हुआ है. एड कम हो गए, फिल्में छीन ली गईं. अपने प्रोफेशन में प्रकाश ने बहुत मुश्किलें झेली. लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है तो इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए.'

पोनी ने उस समय को भी याद किया जब प्रकाश ने दिल्ली में CJP के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था. ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ. पैलेट गन का इस्तेमाल भी इस्तेमाल हुआ. ये सब देखकर पोनी काफी घबरा गई थीं और डरी हुई थीं. हालांकि, प्रकाश अपने फैसले पर डटे रहे और बच्चों के साथ खड़े रहे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 01 Nov 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
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