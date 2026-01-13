हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Fortuner को कड़ी चुनौती देने आ रही MG की ये पावरफुल कार, जानिए फीचर्स और लॉन्चिंग डिटेल्स

MG Majestor की सबसे बड़ी टक्कर Toyota Fortuner से मानी जा रही है. Fortuner लंबे समय से इस सेगमेंट में अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू, भरोसे और री-सेल वैल्यू के कारण सबसे आगे रही है.

13 Jan 2026 03:40 PM (IST)
भारत के प्रीमियम SUV सेगमेंट में आने वाले हफ्तों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. दरअसल, MG Motor India फरवरी में अपनी नई फ्लैगशिप SUV MG Majestor लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस SUV को कंपनी की मौजूदा लाइन-अप में सबसे ऊपर पोजिशन किया जाएगा और यह MG Gloster से भी ज्यादा प्रीमियम मॉडल होगी. हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि Majestor के आने से Gloster को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों SUVs अलग-अलग ग्राहकों को टारगेट करेंगी.

MG Majestor के जरिए MG Motor India उस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जहां फिलहाल Toyota Fortuner को सबसे मजबूत खिलाड़ी माना जाता है. Majestor को सीधे तौर पर Fortuner के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए जो साइज, रोड प्रेजेंस और फीचर्स के मामले में ज्यादा प्रीमियम अनुभव चाहते हैं.

साइज और पोजिशनिंग

MG Majestor एक बड़ी, तीन रो वाली SUV होगी, जिसे फुल-साइज SUV सेगमेंट में रखा जाएगा. कंपनी इसे Gloster से ऊपर पोजिशन कर रही है, जिससे साफ है कि Majestor ज्यादा प्रीमियम खरीदारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. साइज और स्टांस के मामले में इसे Fortuner से भी थोड़ा बड़ा बताया जा रहा है, जो भारतीय ग्राहकों के लिए एक अहम फैक्टर हो सकता है. भारत में SUV खरीदते समय रोड प्रेजेंस और साइज को काफी अहम माना जाता है, और MG Majestor इसी पॉइंट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी.

कैसा होगा गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन के मामले में MG Majestor, Gloster से साफ तौर पर अलग नजर आएगी. SUV का फ्रंट लुक ज्यादा बोल्ड और आक्रामक रखा गया है. इसमें चौड़ा स्टांस, बड़ा ब्लैक-आउट ग्रिल और पतले, शार्प हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो इसे एक दमदार और प्रीमियम पहचान देते हैं.

पीछे की तरफ SUV में कनेक्टेड LED टेललाइट्स और ब्लैक कलर के कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स मिलते हैं. कुल मिलाकर, MG Majestor का डिजाइन उन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है, जो अपनी SUV से मजबूत और दबदबे वाला लुक चाहते हैं.

इंजन और ड्राइवट्रेन

MG Majestor में वही ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन दिए जाने की उम्मीद है, जो फिलहाल MG Gloster में मिलता है. यह इंजन अपने मजबूत टॉर्क और हाईवे पर आरामदायक ड्राइविंग के लिए जाना जाता है. इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा.

इसके अलावा, MG Majestor में 4x4 ड्राइव सिस्टम का विकल्प भी मिलने की संभावना है. यह फीचर उन ग्राहकों को पसंद आ सकता है, जो अपनी SUV का इस्तेमाल सिर्फ शहर या हाईवे तक सीमित नहीं रखते और कभी-कभी ऑफ-रोड या मुश्किल रास्तों पर भी ड्राइव करना चाहते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

MG Majestor का केबिन पूरी तरह से प्रीमियम अनुभव देने पर फोकस करेगा. SUV में 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेदर अपहोल्स्ट्री मिलने की उम्मीद है.

फीचर्स की बात करें तो इसमें हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स और मसाज फंक्शन जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं, जो इस सेगमेंट में अभी भी सीमित गाड़ियों में ही देखने को मिलते हैं. इसके अलावा, Majestor में एक ठीक-ठाक इस्तेमाल करने लायक तीसरी रो मिलने की उम्मीद है, जिससे यह SUV फैमिली खरीदारों के लिए और ज्यादा प्रैक्टिकल बन सकती है.

किससे होगी टक्कर? 

MG Majestor की सबसे बड़ी टक्कर Toyota Fortuner से मानी जा रही है. Fortuner लंबे समय से इस सेगमेंट में अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू, भरोसे और री-सेल वैल्यू के कारण सबसे आगे रही है. ऐसे में MG के लिए इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा.

हालांकि, Majestor का बड़ा साइज, ज्यादा फीचर्स और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड अप्रोच Fortuner के मुकाबले एक अलग विकल्प पेश कर सकती है. यहां सबसे अहम भूमिका कीमत निभाएगी. अगर MG Majestor को प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च करती है, तो यह कई खरीदारों को आकर्षित कर सकती है.

लॉन्च टाइमलाइन और आगे की राह

MG Majestor के फरवरी 2026 के पहले हिस्से में लॉन्च होने की उम्मीद है और यह JSW MG Motor India की साल की पहली लॉन्च होगी. SUV को देशभर के रेगुलर MG डीलरशिप्स के जरिए बेचा जाएगा.

कुल मिलाकर, MG Majestor के साथ MG Motor India प्रीमियम SUV सेगमेंट में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने की तैयारी में है. अब सबकी नजरें इसके आधिकारिक लॉन्च, कीमत और वेरिएंट डिटेल्स पर टिकी होंगी, जो तय करेंगी कि Majestor भारतीय बाजार में Fortuner जैसी स्थापित SUV को कितनी कड़ी चुनौती दे पाती है.

13 Jan 2026 03:33 PM (IST)
