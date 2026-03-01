क्या भारत में इलेक्ट्रिक कारों को नहीं देना पड़ता कोई टोल टैक्स? जानिए इससे जुड़ी सारी डिटेल

भारत में इलेक्ट्रिक कारों को कई बेनेफिट्स दिए जाते हैं. इनमें सब्सिडी से लेकर GST में छूट और रोड टैक्स जैसे फायदे शामिल हैं. इसके अलावा एक बड़ा फायदा यह भी है कि EV मालिकों को टोल टैक्स भी नहीं देना होता, लेकिन यह फायदा सभी के लिए नहीं है. जी हां, सिर्फ महाराष्ट्र में ही ये नियम लागू होता है, जहां आप इलेक्ट्रिक गाड़ी बिना टोल टैक्स दिए चला सकते हैं.

इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिस्ट में प्राइवेट, पैसेंजर, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे व्हीकल शामिल हैं, हालांकि इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर्स को अभी भी टोल देना होता है. इन तीन खास हाईवेज के अलावा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर EVs से केवल 50 फीसदी टोल लेने का प्रावधान है. इसका मतलब यह है कि इन रास्तों पर सफर पहले से सस्ता और आसान हो गया है. महाराष्ट्र सरकार ने ईवी अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए ही टोल फ्री नियम लागू किया है.

महाराष्ट्र ऐसा करने वाला इकलौता राज्य

सरकार ने पिछले साल सभी टोल बूथ्स को सख्त आदेश दिया था कि वे नियमों का पालन करें और EV मालिकों से टोल न वसूलें. अब इसका फायदा EV कंपनियों को भी होने वाला है क्योंकि EV खरीदने का आकर्षण लगातार बढ़ेगा और टाटा, महिंद्रा और MG के लिए यह फायदेमंद साबित होगा. इसके साथ ही लोगों को पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की जगह ईवी चुनने का बड़ा मौका मिलने वाला है.

महाराष्ट्र के अलावा अभी तक किसी और राज्य ने इस तरह का कदम नहीं उठाया है. हालांकि कुछ ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि महाराष्ट्र में ईवी बिक्री बढ़ने के बाद बाकी राज्य भी ऐसी छूट देने पर विचार कर सकते हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि ये फैसला EV मालिकों के लिए बड़ा गिफ्ट साबित हो रहा है.

यह भी पढ़ें:-

17 मार्च को लॉन्च होने जा रही नई Renault Duster, 7 साल की वारंटी के साथ मिलेगा बहुत कुछ