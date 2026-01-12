Toyota Fortuner को कड़ा मुकाबला देने आ रही MG Majestor, जानिए गाड़ी कब होगी लॉन्च?

भारतीय बाजार में MG Motors अपनी बड़ी SUV MG Majestor को जल्द लॉन्च करने वाली है. इस गाड़ी को फरवरी की शुरुआत में ही पेश किया जा सकता है. MG Majestor के आने का मतलब यह नहीं है कि MG Gloster को बंद कर दिया जाएगा. बल्कि Majestor को Gloster से ऊपर की पोजिशनिंग दी जाएगी.

MG Majestor एक बड़ी थ्री-रो वाली SUV है. इसमें वही डीजल इंजन मिलेगा जो Gloster में है, लेकिन यह ट्विन टर्बो सेटअप के साथ आएगा. इसके साथ स्टैंडर्ड 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा. इस SUV में 4x4 वेरिएंट भी दिया जाएगा.

कैसा है गाड़ी का लुक?

Majestor का फ्रंट लुक काफी दमदार है. इसमें चौड़ा स्टांस, बड़ी ब्लैक ग्रिल और पतले हेडलैम्प्स दिए गए हैं. Gloster के मुकाबले इसका फ्रंट डिजाइन अलग है. पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललाइट्स दी गई हैं और ब्लैक कलर के कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे.

इंटीरियर की बात करें तो इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलेगा.SUV में लेदर सीट्स होंगी और हीटेड, कूल्ड और मसाज सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए जाएंगे. Majestor में सही मायनों में थ्री रो बड़ा अट्रैक्शन है, जिससे पीछे बैठने वालों के लिए भी अच्छा स्पेस होगा.

कब लॉन्च होगी गाड़ी?

MG Majestor को सामान्य MG शोरूम्स के जरिए बेचा जाएगा. यह MG की फ्लैगशिप SUV होगी और Gloster के साथ ही बिक्री में रहेगी. इसका सबसे बड़ा मुकाबला Toyota Fortuner से होगा. हालांकि Majestor साइज में Fortuner से बड़ी है. इसकी कीमत को लेकर अभी इंतजार करना होगा.

यह SUV फरवरी में लॉन्च हो सकती है और इस साल JSW MG की पहली लॉन्च होगी. आगे और भी नए मॉडल आने की उम्मीद है.फुल-साइज़ SUV सेगमेंट में फिलहाल ज्यादा विकल्प नहीं हैं और अभी यह सेगमेंट Toyota Fortuner के कब्जे में है. Majestor के आने से इस सेगमेंट में कुछ नई हलचल जरूर देखने को मिलेगी.

