जल्द लॉन्च होगी MG Majestor, दमदार इंजन और प्रीमियम फीचर्स के साथ Fortuner को देगी टक्कर

एमजी मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी नई और प्रीमियम SUV MG Majestor को जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी पहले से ही कई सेगमेंट में मजबूत मौजूदगी रखती है और अब D+ SUV सेगमेंट में कदम रखने जा रही है. लॉन्च से पहले MG Majestor को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके जल्द भारतीय सड़कों पर आने के संकेत मिल रहे हैं.

टेस्टिंग के दौरान सामने आई जानकारी

लॉन्च से पहले MG Majestor को पूरी तरह कवर किए हुए देखा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस SUV की ऑफ-रोडिंग और परफॉर्मेंस क्षमताओं की जांच कर रही है. टेस्टिंग के दौरान इसका मजबूत साइज और ऊंचा स्टांस साफ नजर आता है, जिससे यह एक फुल-साइज़ और दमदार SUV साबित हो सकती है.

पावरफुल इंजन और 4x4 सिस्टम

हालांकि MG ने अभी आधिकारिक तौर पर इंजन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि Majestor में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलेंगे. पेट्रोल इंजन से करीब 184 kW की पावर और 410 Nm का टॉर्क मिलने की संभावना है. वहीं टर्बो डीजल इंजन 160 kW की पावर और 500 Nm का दमदार टॉर्क दे सकता है. दोनों इंजन के साथ 4x4 ड्राइव सिस्टम और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलने की उम्मीद है. पेट्रोल वेरिएंट की टॉप स्पीड 190 kmph और डीजल की 175 kmph तक हो सकती है.

फीचर्स और सेफ्टी में होगी नंबर वन

MG Majestor में प्रीमियम और लेटेस्ट फीचर्स की लंबी लिस्ट देखने को मिल सकती है. इसमें LED हेडलाइट्स, LED DRL, बड़ी फ्रंट ग्रिल, 20 इंच अलॉय व्हील, ड्यूल टोन एक्सटीरियर और पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है. केबिन में 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल टोन इंटीरियर, वायरलेस चार्जिंग, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और कई ड्राइव मोड मिल सकते हैं. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और ADAS फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है.

कीमत, लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला