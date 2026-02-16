हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकैसा है MG Majestor का फर्स्ट लुक? इंटीरियर से फीचर्स तक यहां जानिए सब

कैसा है MG Majestor का फर्स्ट लुक? इंटीरियर से फीचर्स तक यहां जानिए सब

MG Majestor एक बड़ी और दमदार SUV है, जो ऑफ-रोड क्षमता और प्रीमियम फीचर्स दोनों देने का दावा करती है. आइए इसके डिजाइन, इंटीरियर, इंजन और फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Feb 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

MG मैजेस्टर एक बड़ी और मजबूत SUV है. कंपनी इसे ऐसे लोगों के लिए ला रही है जो एक तरफ ऑफ-रोडिंग करना चाहते हैं और दूसरी तरफ लग्जरी फीचर्स भी चाहते हैं. आइए इसके डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

बाहर से कैसी दिखती है?

मैजेस्टर का साइज बहुत बड़ा है. इसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है, इसलिए यह सड़क पर बाकी गाड़ियों से अलग और बड़ी नजर आती है. आगे की तरफ पतली डीआरएल लाइट्स और बड़ी काली ग्रिल दी गई है, जो इसे दमदार लुक देती है. इसमें ज्यादा क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे यह ज्यादा मजबूत और सादी दिखती है. इसका बॉक्सी डिजाइन इसकी सबसे खास बात है. इसमें 19 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन गाड़ी के बड़े आकार के कारण वे भी थोड़े छोटे लगते हैं. कुल मिलाकर इसकी रोड प्रेजेंस बहुत शानदार है.

अंदर कैसा है इंटीरियर?

गाड़ी में बैठने के लिए थोड़ा ऊंचा चढ़ना पड़ता है, लेकिन साइड में दिया गया रनिंग बोर्ड मदद करता है. दरवाजे बड़े हैं और मजबूती से बंद होते हैं. अंदर का केबिन ब्लैक रंग में है और हल्के सिल्वर टच के साथ आता है. कुछ जगह की क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी, खासकर डैशबोर्ड के नीचे वाले हिस्से में. इसमें बड़ा टचस्क्रीन दिया गया है, जो इस्तेमाल करने में आसान है. 360 डिग्री कैमरा साफ और बिना रुकावट के काम करता है. सीटें बड़ी और आरामदायक हैं. इनमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और मसाज फीचर भी मिलता है. पीछे की सीटें भी बहुत आरामदायक हैं और अलग से एसी कंट्रोल मिलता है. बूट स्पेस बहुत बड़ा है, जो 1350 लीटर तक हो सकता है. साथ में पावर टेलगेट भी दिया गया है.

इंजन और ताकत कैसी है?

इसमें 2.0 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन दिया गया है. यह 215bhp की पावर और 478Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. 4x2 और 4x4 दोनों विकल्प मिलते हैं. 4x4 मॉडल में 10 ऑफ-रोड मोड दिए गए हैं. 215mm ग्राउंड क्लीयरेंस के कारण यह खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है.

क्या इसका इंतजार करना चाहिए?

जब यह अप्रैल में आएगी तो इसकी कीमत ग्लॉस्टर से ज्यादा हो सकती है. यह फॉर्च्यूनर को सीधी टक्कर दे सकती है. इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका बड़ा साइज, मजबूत लुक और मॉडर्न फीचर्स हैं. अगर आप बड़ी और दमदार SUV चाहते हैं, तो MG मैजेस्टर आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है.

यह भी पढ़ें:-

10 लाख से कम में चाहिए कोई बेस्ट CNG कार? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, जानें डिटेल्स 

Published at : 16 Feb 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
MG Majestor SUV MG Majestor Features MG Majestor Engine MG Majestor Review MG Majestor 4x4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, रिपुन बोरा ने छोड़ा 'हाथ' का साथ, बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, रिपुन बोरा ने छोड़ा 'हाथ' का साथ, बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
विश्व
Tarique Rahman Swearing-in Ceremony: बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bhiwadi Fire Breaking: भिवाड़ी में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, सबकुछ जलकर खाक! | Rajasthan
UP Election 2027: यूपी में Asaduddin Owaisi की एंट्री से किसको ज्यादा नुकसान-किसे फायदा? की एंट्री!
Top Headlines: अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप तीसरी जीत के साथ टीम इंडिया ने सुपर 8 में बनाई जगह | IND Vs Pak
T20 World Cup 2026: शानदार जीत के बाद PM Modi ने टीम इंडिया को दी बधाई | Team India | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, रिपुन बोरा ने छोड़ा 'हाथ' का साथ, बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, रिपुन बोरा ने छोड़ा 'हाथ' का साथ, बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
विश्व
Tarique Rahman Swearing-in Ceremony: बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
टेलीविजन
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच्चाई आई सामने
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच का हुआ खुलासा
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
शिक्षा
UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget