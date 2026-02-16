कैसा है MG Majestor का फर्स्ट लुक? इंटीरियर से फीचर्स तक यहां जानिए सब

MG मैजेस्टर एक बड़ी और मजबूत SUV है. कंपनी इसे ऐसे लोगों के लिए ला रही है जो एक तरफ ऑफ-रोडिंग करना चाहते हैं और दूसरी तरफ लग्जरी फीचर्स भी चाहते हैं. आइए इसके डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

बाहर से कैसी दिखती है?

मैजेस्टर का साइज बहुत बड़ा है. इसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है, इसलिए यह सड़क पर बाकी गाड़ियों से अलग और बड़ी नजर आती है. आगे की तरफ पतली डीआरएल लाइट्स और बड़ी काली ग्रिल दी गई है, जो इसे दमदार लुक देती है. इसमें ज्यादा क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे यह ज्यादा मजबूत और सादी दिखती है. इसका बॉक्सी डिजाइन इसकी सबसे खास बात है. इसमें 19 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन गाड़ी के बड़े आकार के कारण वे भी थोड़े छोटे लगते हैं. कुल मिलाकर इसकी रोड प्रेजेंस बहुत शानदार है.

अंदर कैसा है इंटीरियर?

गाड़ी में बैठने के लिए थोड़ा ऊंचा चढ़ना पड़ता है, लेकिन साइड में दिया गया रनिंग बोर्ड मदद करता है. दरवाजे बड़े हैं और मजबूती से बंद होते हैं. अंदर का केबिन ब्लैक रंग में है और हल्के सिल्वर टच के साथ आता है. कुछ जगह की क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी, खासकर डैशबोर्ड के नीचे वाले हिस्से में. इसमें बड़ा टचस्क्रीन दिया गया है, जो इस्तेमाल करने में आसान है. 360 डिग्री कैमरा साफ और बिना रुकावट के काम करता है. सीटें बड़ी और आरामदायक हैं. इनमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और मसाज फीचर भी मिलता है. पीछे की सीटें भी बहुत आरामदायक हैं और अलग से एसी कंट्रोल मिलता है. बूट स्पेस बहुत बड़ा है, जो 1350 लीटर तक हो सकता है. साथ में पावर टेलगेट भी दिया गया है.

इंजन और ताकत कैसी है?

इसमें 2.0 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन दिया गया है. यह 215bhp की पावर और 478Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. 4x2 और 4x4 दोनों विकल्प मिलते हैं. 4x4 मॉडल में 10 ऑफ-रोड मोड दिए गए हैं. 215mm ग्राउंड क्लीयरेंस के कारण यह खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है.

क्या इसका इंतजार करना चाहिए?

जब यह अप्रैल में आएगी तो इसकी कीमत ग्लॉस्टर से ज्यादा हो सकती है. यह फॉर्च्यूनर को सीधी टक्कर दे सकती है. इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका बड़ा साइज, मजबूत लुक और मॉडर्न फीचर्स हैं. अगर आप बड़ी और दमदार SUV चाहते हैं, तो MG मैजेस्टर आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है.

यह भी पढ़ें:-

10 लाख से कम में चाहिए कोई बेस्ट CNG कार? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, जानें डिटेल्स