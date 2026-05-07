MG, Mahindra या TATA? जानिए किस EV को चार्ज होने में लगता है सबसे कम समय

भारत में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUV को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण अब ग्राहक EV की तरफ जा रहे हैं. लेकिन आज भी कई लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि गाड़ी कितनी जल्दी चार्ज होगी. अगर EV जल्दी चार्ज हो जाए तो लंबी जर्नी करना भी आसान हो जाता है. इसी वजह से लोग अब बैटरी और चार्जिंग स्पीड पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं.

TATA Curvv EV बनी सबसे फास्ट चार्ज होने वाली SUV

इस समय TATA Curvv EV सबसे तेजी से चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक SUV मानी जा रही है. इसमें 55kWh की बड़ी बैटरी दी गई है. कंपनी के अनुसार यह SUV 7.2kW AC चार्जर से करीब 6.5 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. खास बात यह है कि TATA अपने ग्राहकों को 7.2kW चार्जर मुफ्त में दे रही है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपए है, जबकि टॉप मॉडल की कीमत 19.49 लाख रुपए तक जाती है.

MG Windsor EV भी देती है अच्छा चार्जिंग एक्सपीरियंस

MG Windsor EV दिखने में थोड़ी अलग जरूर लगती है, लेकिन फीचर्स के मामले में यह काफी मजबूत है. इसमें 38kWh और 52.9kWh बैटरी का विकल्प मिलता है. छोटी बैटरी वाला मॉडल 10 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में करीब 7 घंटे लेता है. कंपनी इसे BaaS यानी बैटरी सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ भी बेचती है, जिससे शुरुआती कीमत कम हो जाती है. इसकी कीमत 14.10 लाख रुपए से शुरू होकर 18.60 लाख रुपए तक जाती है.

MG ZS EV और Mahindra BE6 कितनी पीछे हैं?

MG ZS EV में 50.3kWh बैटरी मिलती है और इसे फुल चार्ज होने में लगभग 8.5 से 9 घंटे का समय लगता है. कंपनी इसके साथ 7.4kW फास्ट चार्जर भी देती है. इसकी कीमत 17.99 लाख रुपए से शुरू होती है. वहीं Mahindra BE6 में 59kWh और 79kWh बैटरी विकल्प दिए गए हैं. 59kWh बैटरी वाला मॉडल 7.2kW चार्जर से करीब 8.7 घंटे में पूरा चार्ज होता है. इस वजह से यह इस लिस्ट की सबसे slow चार्ज होने वाली SUV है. इसकी कीमत 18.90 लाख रुपए से 26.90 लाख रुपए तक है.

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