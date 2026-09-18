अगर किसी शख्स की रोजाना बाइक से काफी ज्यादा रनिंग है तो अच्छा माइलेज उसके पेट्रोल खर्च को कम रखने में मदद कर सकता है. यही वजह है कि कम्यूटर बाइक खरीदते समय लोग माइलेज के साथ-साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी, मेंटेनेंस और रोजाना इस्तेमाल में आराम जैसी चीजों पर भी ध्यान देते हैं.