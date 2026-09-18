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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो100 रुपये का पेट्रोल डलवाएं तो कितना चलेगी Hero Splendor? जानें

100 रुपये का पेट्रोल डलवाएं तो कितना चलेगी Hero Splendor? जानें

बाइक का रियल माइलेज हर राइडर के लिए एक जैसा नहीं होता. ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाने, तेज स्पीड बाइक चलाने या बाइक की समय पर सर्विस न कराने से माइलेज प्रभावित हो सकता है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 18 Sep 2026 04:04 PM (IST)
बाइक का रियल माइलेज हर राइडर के लिए एक जैसा नहीं होता. ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाने, तेज स्पीड बाइक चलाने या बाइक की समय पर सर्विस न कराने से माइलेज प्रभावित हो सकता है.

Hero Splendor भारत की पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स में शामिल है और इसे खासतौर पर अच्छे माइलेज के लिए जाना जाता है. रोजाना आने-जाने वाले लोगों के बीच यह बाइक काफी समय से पसंद की जाती है. इसका हल्का और साधारण डिजाइन होने के साथ कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करना इसकी प्रमुख खूबियों में शामिल है.

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Hero Splendor करीब 65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है. वहीं इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज 90 kmpl बताया गया है. ऐसे में यह बाइक अंदाजन 100 रुपये के पेट्रोल में 60 से 65 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है.
Hero Splendor करीब 65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है. वहीं इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज 90 kmpl बताया गया है. ऐसे में यह बाइक अंदाजन 100 रुपये के पेट्रोल में 60 से 65 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है.
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ARAI का आंकड़ा टेस्टिंग कंडीशन में हासिल किया जाता है, जबकि सड़क पर मिलने वाला माइलेज ट्रैफिक, सड़क, बाइक की हालत और राइडिंग स्टाइल के हिसाब से अलग हो सकता है.
ARAI का आंकड़ा टेस्टिंग कंडीशन में हासिल किया जाता है, जबकि सड़क पर मिलने वाला माइलेज ट्रैफिक, सड़क, बाइक की हालत और राइडिंग स्टाइल के हिसाब से अलग हो सकता है.
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Hero Splendor Plus के माइलेज की बात करें तो यह भी एक लीटर पेट्रोल में करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. यानी रोजाना इस्तेमाल में बाइक का रियल माइलेज कंपनी या टेस्टिंग के आंकड़े से अलग हो सकता है.
Hero Splendor Plus के माइलेज की बात करें तो यह भी एक लीटर पेट्रोल में करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. यानी रोजाना इस्तेमाल में बाइक का रियल माइलेज कंपनी या टेस्टिंग के आंकड़े से अलग हो सकता है.
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Hero Splendor में 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. टैंक की यह कैपेसिटी लंबी दूरी के सफर में बार-बार पेट्रोल भरवाने की जरूरत को कम कर सकती है. हालांकि, बाइक एक टैंक में कितनी दूरी तय करेगी, यह उसके रियल माइलेज और इस्तेमाल की कंडीशन पर निर्भर करेगा.
Hero Splendor में 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. टैंक की यह कैपेसिटी लंबी दूरी के सफर में बार-बार पेट्रोल भरवाने की जरूरत को कम कर सकती है. हालांकि, बाइक एक टैंक में कितनी दूरी तय करेगी, यह उसके रियल माइलेज और इस्तेमाल की कंडीशन पर निर्भर करेगा.
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कंपनी की मोस्ट-सेलिंग बाइक Hero Splendor चार वेरिएंट में मौजूद है और इसमें पांच कलर ऑप्शन दिए जाते हैं. इसके अलावा बाइक खरीदने पर 5 साल की गारंटी भी बताई गई है.
कंपनी की मोस्ट-सेलिंग बाइक Hero Splendor चार वेरिएंट में मौजूद है और इसमें पांच कलर ऑप्शन दिए जाते हैं. इसके अलावा बाइक खरीदने पर 5 साल की गारंटी भी बताई गई है.
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अगर किसी शख्स की रोजाना बाइक से काफी ज्यादा रनिंग है तो अच्छा माइलेज उसके पेट्रोल खर्च को कम रखने में मदद कर सकता है. यही वजह है कि कम्यूटर बाइक खरीदते समय लोग माइलेज के साथ-साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी, मेंटेनेंस और रोजाना इस्तेमाल में आराम जैसी चीजों पर भी ध्यान देते हैं.
अगर किसी शख्स की रोजाना बाइक से काफी ज्यादा रनिंग है तो अच्छा माइलेज उसके पेट्रोल खर्च को कम रखने में मदद कर सकता है. यही वजह है कि कम्यूटर बाइक खरीदते समय लोग माइलेज के साथ-साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी, मेंटेनेंस और रोजाना इस्तेमाल में आराम जैसी चीजों पर भी ध्यान देते हैं.
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बाइक का रियल माइलेज हर राइडर के लिए एक जैसा नहीं होता. ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने, टायर प्रेशर कम होने या बाइक की समय पर सर्विस न कराने से माइलेज प्रभावित हो सकता है.
बाइक का रियल माइलेज हर राइडर के लिए एक जैसा नहीं होता. ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने, टायर प्रेशर कम होने या बाइक की समय पर सर्विस न कराने से माइलेज प्रभावित हो सकता है.
Published at : 18 Sep 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Auto News Hero Splendor Splendor Mileage

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