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100 रुपये का पेट्रोल डलवाएं तो कितना चलेगी Hero Splendor? जानें
बाइक का रियल माइलेज हर राइडर के लिए एक जैसा नहीं होता. ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाने, तेज स्पीड बाइक चलाने या बाइक की समय पर सर्विस न कराने से माइलेज प्रभावित हो सकता है.
Hero Splendor भारत की पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स में शामिल है और इसे खासतौर पर अच्छे माइलेज के लिए जाना जाता है. रोजाना आने-जाने वाले लोगों के बीच यह बाइक काफी समय से पसंद की जाती है. इसका हल्का और साधारण डिजाइन होने के साथ कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करना इसकी प्रमुख खूबियों में शामिल है.
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Published at : 18 Sep 2026 04:04 PM (IST)
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