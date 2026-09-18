सिंगल चार्ज पर 490KM रेंज, इस गाड़ी पर मिल रही लाइफटाइम वारंटी

Kia के मुताबिक, Carens Clavis EV के पहले मालिक के लिए हाई-वोल्टेज बैटरी की कैपेसिटी पर लाइफटाइम वारंटी दी जा रही है.कंपनी के नियमों में इस लाइफटाइम वारंटी को 15 साल के बराबर बताया गया है.इसमें किलोमीटर की कोई सीमा नहीं है.यानी पहले मालिक के लिए 15 साल तक कितनी भी दूरी चलाने पर यह खास बैटरी क्षमता वारंटी लागू रहेगी, बशर्ते वारंटी की दूसरी शर्तें पूरी होती हों.