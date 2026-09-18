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सिंगल चार्ज पर 490KM रेंज, इस गाड़ी पर मिल रही लाइफटाइम वारंटी
Kia Carens Clavis EV को भारत में दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसमें 42 kWh Standard Range और 51.4 kWh Extended Range बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है.
इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता अक्सर बैटरी को लेकर होती है. EV की बैटरी इसकी सबसे महंगी और जरूरी चीजों में से एक होती है, इसलिए बैटरी की लंबी उम्र और वारंटी खरीदार के लिए काफी मायने रखती है. इसी को ध्यान में रखते हुए Kia ने Carens Clavis EV की हाई-वोल्टेज बैटरी के लिए खास वारंटी की घोषणा की है.
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Published at : 18 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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