गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोसिंगल चार्ज पर 490KM रेंज, इस गाड़ी पर मिल रही लाइफटाइम वारंटी

सिंगल चार्ज पर 490KM रेंज, इस गाड़ी पर मिल रही लाइफटाइम वारंटी

Kia Carens Clavis EV को भारत में दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसमें 42 kWh Standard Range और 51.4 kWh Extended Range बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 18 Sep 2026 08:43 AM (IST)
Kia Carens Clavis EV को भारत में दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसमें 42 kWh Standard Range और 51.4 kWh Extended Range बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है.

इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता अक्सर बैटरी को लेकर होती है. EV की बैटरी इसकी सबसे महंगी और जरूरी चीजों में से एक होती है, इसलिए बैटरी की लंबी उम्र और वारंटी खरीदार के लिए काफी मायने रखती है. इसी को ध्यान में रखते हुए Kia ने Carens Clavis EV की हाई-वोल्टेज बैटरी के लिए खास वारंटी की घोषणा की है.

1/7
Kia के मुताबिक, Carens Clavis EV के पहले मालिक के लिए हाई-वोल्टेज बैटरी की कैपेसिटी पर लाइफटाइम वारंटी दी जा रही है.कंपनी के नियमों में इस लाइफटाइम वारंटी को 15 साल के बराबर बताया गया है.इसमें किलोमीटर की कोई सीमा नहीं है.यानी पहले मालिक के लिए 15 साल तक कितनी भी दूरी चलाने पर यह खास बैटरी क्षमता वारंटी लागू रहेगी, बशर्ते वारंटी की दूसरी शर्तें पूरी होती हों.
Kia के मुताबिक, Carens Clavis EV के पहले मालिक के लिए हाई-वोल्टेज बैटरी की कैपेसिटी पर लाइफटाइम वारंटी दी जा रही है.कंपनी के नियमों में इस लाइफटाइम वारंटी को 15 साल के बराबर बताया गया है.इसमें किलोमीटर की कोई सीमा नहीं है.यानी पहले मालिक के लिए 15 साल तक कितनी भी दूरी चलाने पर यह खास बैटरी क्षमता वारंटी लागू रहेगी, बशर्ते वारंटी की दूसरी शर्तें पूरी होती हों.
2/7
यह वारंटी बैटरी की उस स्थिति में काम आएगी, जब उसकी मूल कैपेसिटी 70 फीसदी से नीचे चली जाती है. आसान भाषा में कहें तो अगर समय के साथ बैटरी कैपेसिटी काफी कम हो जाती है और वह अपनी शुरुआती क्षमता के 70 फीसदी से भी कम रह जाती है तो वारंटी के नियमों के तहत कंपनी की ओर से कवरेज मिल सकता है.
यह वारंटी बैटरी की उस स्थिति में काम आएगी, जब उसकी मूल कैपेसिटी 70 फीसदी से नीचे चली जाती है. आसान भाषा में कहें तो अगर समय के साथ बैटरी कैपेसिटी काफी कम हो जाती है और वह अपनी शुरुआती क्षमता के 70 फीसदी से भी कम रह जाती है तो वारंटी के नियमों के तहत कंपनी की ओर से कवरेज मिल सकता है.
3/7
अगर Carens Clavis EV को पहला मालिक बेच देता है और कार किसी दूसरे शख्स के नाम हो जाती है तो लाइफटाइम बैटरी वारंटी उसी तरह जारी नहीं रहती.दूसरे मालिक के लिए हाई-वोल्टेज बैटरी की कैपेसिटी की वारंटी 8 साल या 1.60 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, तक है. यह अवधि पहले मालिक के गाड़ी की डिलीवरी की तारीख से जुड़ी हुई है.
अगर Carens Clavis EV को पहला मालिक बेच देता है और कार किसी दूसरे शख्स के नाम हो जाती है तो लाइफटाइम बैटरी वारंटी उसी तरह जारी नहीं रहती.दूसरे मालिक के लिए हाई-वोल्टेज बैटरी की कैपेसिटी की वारंटी 8 साल या 1.60 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, तक है. यह अवधि पहले मालिक के गाड़ी की डिलीवरी की तारीख से जुड़ी हुई है.
4/7
इसका मतलब यह है कि सेकेंड-हैंड Carens Clavis EV खरीदने वाले शख्स को बैटरी वारंटी की बची हुई अवधि और लागू शर्तों को जरूर जांचना चाहिए.इसलिए पुरानी EV खरीदते समय सिर्फ कार की कीमत और उम्र देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बैटरी की स्थिति और बची हुई वारंटी भी जरूरी है.
इसका मतलब यह है कि सेकेंड-हैंड Carens Clavis EV खरीदने वाले शख्स को बैटरी वारंटी की बची हुई अवधि और लागू शर्तों को जरूर जांचना चाहिए.इसलिए पुरानी EV खरीदते समय सिर्फ कार की कीमत और उम्र देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बैटरी की स्थिति और बची हुई वारंटी भी जरूरी है.
5/7
Kia ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह खास लाइफटाइम बैटरी क्षमता वारंटी कमर्शियल इस्तेमाल वाली गाड़ियों पर लागू नहीं होती. उदाहरण के लिए टैक्सी या टूरिस्ट ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के लिए हाई-वोल्टेज बैटरी की क्षमता की वारंटी 8 साल या 1.60 लाख किलोमीटर तक सीमित है.
Kia ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह खास लाइफटाइम बैटरी क्षमता वारंटी कमर्शियल इस्तेमाल वाली गाड़ियों पर लागू नहीं होती. उदाहरण के लिए टैक्सी या टूरिस्ट ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के लिए हाई-वोल्टेज बैटरी की क्षमता की वारंटी 8 साल या 1.60 लाख किलोमीटर तक सीमित है.
6/7
यह फायदा मुख्य रूप से प्राइवेट यूज के लिए खरीदी गई Carens Clavis EV के पहले मालिक को मिलता है. अगर गाड़ी का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए किया जा रहा है तो अलग वारंटी नियम लागू होंगे.
यह फायदा मुख्य रूप से प्राइवेट यूज के लिए खरीदी गई Carens Clavis EV के पहले मालिक को मिलता है. अगर गाड़ी का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए किया जा रहा है तो अलग वारंटी नियम लागू होंगे.
7/7
Kia Carens Clavis EV को भारत में दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.इसमें 42 kWh Standard Range और 51.4 kWh Extended Range बैटरी पैक का विकल्प मिलता है.कार को 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में भी खरीदा जा सकता है. ये गाड़ी सिंगल चार्ज पर 490 KM तक चल सकती है.द
Kia Carens Clavis EV को भारत में दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.इसमें 42 kWh Standard Range और 51.4 kWh Extended Range बैटरी पैक का विकल्प मिलता है.कार को 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में भी खरीदा जा सकता है. ये गाड़ी सिंगल चार्ज पर 490 KM तक चल सकती है.द
Published at : 18 Sep 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Auto News Kia Carens Clavis Kia Carens Clavis Range

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
बिना पेट्रोल भी देंगी 200 KM की रेंज, Volvo ने पेश कीं शानदार कारें
बिना पेट्रोल भी देंगी 200 KM की रेंज, Volvo ने पेश कीं शानदार कारें
ऑटो
फेस्टिव सीजन में सस्ती हो सकती हैं कारें, जानें क्या है सरकार का प्लान?
फेस्टिव सीजन में सस्ती हो सकती हैं कारें, जानें क्या है सरकार का प्लान?
ऑटो
XUV 7XO या Tata Sierra, सेफ्टी-फीचर्स में किसमें ज्यादा दम?
XUV 7XO या Tata Sierra, सेफ्टी-फीचर्स में किसमें ज्यादा दम?
ऑटो
Cyberster-M9 पर कंपनी का बड़ा दांव, 10 लाख रुपये तक कम हुई कीमत
Cyberster-M9 पर कंपनी का बड़ा दांव, 10 लाख रुपये तक कम हुई कीमत
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. दिनेश चौकसे
डॉ. दिनेश चौकसेकन्सल्टेन्ट, न्यूरोलॉजी अल्जाइमर
अल्जाइमर से बचाव में जीवनशैली की अहम भूमिका, दिमाग को स्वस्थ रखने के 5 आसान तरीके
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला
पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी
'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी
इंडिया
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
क्रिकेट
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
विश्व
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
टेक्नोलॉजी
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget