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स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली Fronx लॉन्च करेगी Maruti, 35 KM से ज्यादा माइलेज

नई फ्रोंक्स का सबसे बड़ा अपडेट इसका हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है. मारुति सुजुकी अपनी खुद की सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बना रही है और इसकी शुरुआत फ्रोंक्स से होने की उम्मीद है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 16 Sep 2026 10:33 AM (IST)
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मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर फ्रोंक्स को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2027 Maruti Fronx Facelift में कंपनी बड़ा बदलाव करते हुए अपना नया इन-हाउस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दे सकती है.

खास बात यह है कि इस नए सेटअप के साथ फ्रोंक्स का माइलेज 35 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा नई फ्रोंक्स में ADAS जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं.

नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा

  • नई फ्रोंक्स का सबसे बड़ा अपडेट इसका हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है. मारुति सुजुकी अपनी खुद की सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बना रही है और इसकी शुरुआत फ्रोंक्स से होने की उम्मीद है. यह नया सिस्टम कंपनी के 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हो सकता है.
  • यह सेटअप मौजूदा टोयोटा-आधारित हाइब्रिड सिस्टम की तुलना में हल्का और कम लागत वाला हो सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के रूप में देखने को मिल सकता है.


स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली Fronx लॉन्च करेगी Maruti, 35 KM से ज्यादा माइलेज

35 KMPL से ज्यादा माइलेज की उम्मीद

  • मारुति की मौजूदा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों में ग्रैंड विटारा, इनविक्टो और विक्टोरिस शामिल हैं. इन मॉडल्स में टोयोटा का 1.5-लीटर इंजन इस्तेमाल किया जाता है. नई फ्रोंक्स में कंपनी अपने नए हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है. इसी वजह से इसके 35 KMPL से ज्यादा माइलेज देने की उम्मीद की जा रही है. हालांकि, यह आंकड़ा फिलहाल रिपोर्ट्स और उम्मीदों पर आधारित है, इसलिए कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही रियल माइलेज की जानकारी साफ होगी.

ADAS सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे

  • नई फ्रोंक्स में सेफ्टी के मामले में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सामने आई जानकारी के अनुसार, इसमें ADAS यानी Advanced Driver Assistance System दिया जा सकता है. इसे लेवल-2 ADAS से लैस किए जाने की उम्मीद है.
  • इसके तहत कार में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इससे हाईवे पर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को कई तरह की मदद मिल सकती है.
  • ADAS के तहत कार में Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Forward Collision Warning और Lane Keep Assist जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सामने चल रही गाड़ी के हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करने में मदद करता है. 


स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली Fronx लॉन्च करेगी Maruti, 35 KM से ज्यादा माइलेज

डिजाइन में भी मिलेंगे नए बदलाव

  • लुक की बात करें तो नई हाइब्रिड फ्रोंक्स का डिजाइन मौजूदा पेट्रोल मॉडल से काफी मिलता-जुलता रह सकता है. हालांकि, हाइब्रिड मॉडल की अलग पहचान के लिए इसमें Hybrid बैजिंग दी जा सकती है. इसके अलावा स्पोर्टी बंपर, फॉक्स स्किड प्लेट्स और स्प्लिट हेडलैंप्स जैसे डिजाइन एलिमेंट्स मिल सकते हैं.
  • कार में नए 17-इंच मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स भी दिए जाने की जानकारी सामने आई है. ढलान वाली रूफलाइन और पीछे की तरफ दिए गए कट-क्रिज इसके क्रॉसओवर लुक को बरकरार रखेंगे.

साइज और केबिन स्पेस में बड़ा बदलाव नहीं

  • नई फ्रोंक्स के फेसलिफ्ट मॉडल में कार के आकार को मौजूदा मॉडल के करीब ही रखने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी लंबाई करीब 3,995 mm, चौड़ाई 1,765 mm और ऊंचाई 1,550 mm रह सकती है. यानी हाइब्रिड सिस्टम और नए फीचर्स के बावजूद कार का कॉम्पैक्ट आकार बरकरार रखा जा सकता है. इससे शहरों में ड्राइविंग और पार्किंग जैसी चीजें पहले की तरह आसान रह सकती हैं.
  • जानकारी के मुताबिक, इसे 2027 Maruti Fronx Facelift बताया गया है. यानी नई फ्रोंक्स के आने में अभी समय है. फिलहाल कंपनी की ओर से लॉन्च डेट, कीमत और हाइब्रिड सिस्टम की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. अगर 35 KMPL से ज्यादा माइलेज और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स के साथ यह कार आती है, तो मौजूदा फ्रोंक्स की तुलना में इसमें टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी के स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 16 Sep 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
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