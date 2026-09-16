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हिंदी न्यूज़ऑटो1 अक्टूबर को टेस्ला पेश करेगी 998KM रेंज वाली रोडस्टर, जानें खासियत

1 अक्टूबर को टेस्ला पेश करेगी 998KM रेंज वाली रोडस्टर, जानें खासियत

Roadster की सबसे बड़ी खासियत इसकी जबरदस्त स्पीड बताई गई है. टेस्ला ने कॉन्सेप्ट के लिए दावा किया था कि यह कार 0 से 60 मील प्रति घंटे यानी करीब 97 km/h की रफ्तार सिर्फ 1.9 सेकंड में पकड़ सकती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 16 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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टेस्ला 1 अक्टूबर 2026 को अपनी नई जनरेशन की Roadster का प्रोडक्शन-रेडी मॉडल पेश करने वाली है. कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी तारीख की पुष्टि की है. यह वही इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है जिसका कॉन्सेप्ट पहली बार नवंबर 2017 में दिखाया गया था.

करीब नौ साल के लंबे इंतजार और कई बार टलने के बाद अब इसका प्रोडक्शन वर्जन सामने आने वाला है. हालांकि, कार की डिलीवरी कब शुरू होगी और भारत समेत अलग-अलग बाजारों में इसे कब मौजूद कराया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

टीजर में दिखा स्पोर्टी डिजाइन

  • टेस्ला की ओर से जारी टीजर इमेज में Roadster का डिजाइन पहले दिखाए गए कॉन्सेप्ट से कुछ अलग नजर आ रहा है. इसमें पीछे की तरफ बड़ा रियर विंग और पूरी चौड़ाई में फैली LED टेल-लाइट दिखाई देती है. इसके अलावा पीछे चार हॉरिजॉन्टल नोजल भी नजर आए हैं. इन नोजल को पहले कंपनी के SpaceX ऑप्शन पैकेज से जोड़ा गया था.

1 अक्टूबर को टेस्ला पेश करेगी 998KM रेंज वाली रोडस्टर, जानें खासियत

  • टेस्ला के CEO एलन मस्क पहले बता चुके हैं कि SpaceX पैकेज में रॉकेट जैसे थ्रस्टर दिए जा सकते हैं. इनका इस्तेमाल कार की एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड, ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग क्षमता को बेहतर करने के लिए किया जाना था. हालांकि, प्रोडक्शन मॉडल में यह फीचर किस रूप में और किस वेरिएंट में मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी 1 अक्टूबर के इवेंट में ही सामने आने की उम्मीद है.

करीब 998 किलोमीटर की रेंज का दावा

  • Roadster कॉन्सेप्ट को पेश करते समय टेस्ला ने इसकी रेंज को लेकर काफी बड़ा दावा किया था. कंपनी के मुताबिक, कार करीब 620 मील यानी लगभग 998 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. हालांकि, यह आंकड़ा कॉन्सेप्ट के समय बताए गए दावों पर आधारित है और प्रोडक्शन मॉडल की आधिकारिक रेंज 1 अक्टूबर को सामने आ सकती है.
  • अगर यह रेंज प्रोडक्शन मॉडल में भी मिलती है, तो Roadster लंबी दूरी तय करने वाली हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कारों में खास जगह बना सकती है. लेकिन वास्तविक रेंज बैटरी, ड्राइविंग स्पीड, मौसम और टेस्टिंग मानक के हिसाब से अलग हो सकती है.

1.9 सेकंड में 0-97 km/h की रफ्तार

  • Roadster की सबसे बड़ी खासियत इसकी जबरदस्त स्पीड बताई गई है. टेस्ला ने कॉन्सेप्ट के लिए दावा किया था कि यह कार 0 से 60 मील प्रति घंटे यानी करीब 97 km/h की रफ्तार सिर्फ 1.9 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 250 मील प्रति घंटे यानी 402 km/h से ज्यादा बताई गई थी.
  • इसके अलावा एलन मस्क ने पहले यह भी कहा था कि SpaceX रॉकेट थ्रस्टर पैकेज के साथ कार का 0-60 मील प्रति घंटे का समय करीब 1.1 सेकंड तक हो सकता है. यह दावा काफी असाधारण है, इसलिए इसके बारे में अंतिम और प्रोडक्शन-स्पेक जानकारी का इंतजार करना होगा.

1 अक्टूबर को टेस्ला पेश करेगी 998KM रेंज वाली रोडस्टर, जानें खासियत

अब कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन मॉडल की ओर

  • Tesla Roadster का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब कंपनी इसे केवल कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं, बल्कि प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल के रूप में पेश करने जा रही है. करीब नौ साल पहले दिखाए गए मॉडल के बाद कार के डिजाइन, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, इसका खुलासा अक्टूबर के इवेंट में होने की उम्मीद है. खासकर बैटरी, रेंज, मोटर सेटअप, थ्रस्टर सिस्टम और प्रोडक्शन टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी पर सबकी नजर रहेगी.
  • फिलहाल Tesla Roadster की कीमत और डिलीवरी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए 1 अक्टूबर को होने वाला ग्लोबल अनवील इस कार के लिए काफी अहम माना जा रहा है. अगर टेस्ला अपने पुराने परफॉर्मेंस दावों के करीब भी पहुंचती है, तो Roadster दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों में अपनी मजबूत जगह बना सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 16 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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