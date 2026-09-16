गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBikesBike पर Dashcam लगवाना क्यों है फायदे का सौदा? जानें काम की बात

Bike पर Dashcam लगवाना क्यों है फायदे का सौदा? जानें काम की बात

बाइक और स्कूटर पर डैशकैम या एक्शन कैमरा लगवाना क्यों जरूरी है. जानिए सड़क हादसों, हिट-एंड-रन मामलों और कानूनी विवादों से बचने के फायदे.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Sep 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

इंडिया में हर दिन रोड एक्सीडेंट की खबरें सुनने को मिलती हैं. जिसे देख हम यह सोचते हैं कि, आखिरकार यह कब थमेगा. भारतीय सड़कों पर बढ़ते सड़क हादसों, लापरवाही से गाड़ी चलाने और आए दिन सामने आने वाले रोड रेज के मामलों ने वाहन चालकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हाल ही में गुरुग्राम में एक महिला बाइकर के साथ हुए चर्चित हिट-एंड-रन मामले ने यह साबित कर दिया है कि सड़क पर सुरक्षा और इंसाफ के लिए डिजिटल सबूत कितने अहम होते हैं.

हमारे देश में डैशकैम का चलन तेजी से बढ़ रहा है लेकिन दोपहिया वाहनों पर अभी भी कैमरे लगवाने का चलन आम नहीं हुआ है. यदि आप रोजाना बाइक या स्कूटर से सफर करते हैं तो अपनी गाड़ी में डैशकैम या एक्शन कैमरा लगवाना आपके लिए एक बेहद समझदारी और फायदे का सौदा साबित हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कि बाइक पर कैमरा लगवाना क्यों जरूरी है और इससे आपको क्या-क्या बड़े लाभ मिल सकते हैं.

बनता है मजबूत कानूनी सबूत

आपको बता दें कि, सड़क पर किसी भी दुर्घटना या टक्कर के दौरान अक्सर यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि गलती किसकी थी. ऐसे में कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो अदालत, पुलिस और बीमा कंपनियों के सामने सबसे ठोस और सबूत का काम करता है.

वहीं, गुरुग्राम वाली घटना में भी कैमरे के फुटेज ने ही यह साफ करने में मदद की कि गाड़ी किस तरह से लापरवाही से आई थी. यदि आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आपको झूठे मामलों या गलत धाराओं में फंसने का डर नहीं रहता.


Bike पर Dashcam लगवाना क्यों है फायदे का सौदा? जानें काम की बात

यह भी पढ़ें: 7 Series जैसा Size, 669KM Range, BMW का नया Luxury दांव

झूठे क्लेम और ठगी में मिलता है फायदा

अक्सर देखा गया है कि सड़क पर हुए छोटे-मोटे एक्सीडेंट के बाद सामने वाला पक्ष अपनी गलती छिपाने के लिए बाइकर पर ही सारा इल्जाम लगा देता है या बेवजह पैसों की मांग करने लगता है.

जिसके कई बार लोग जानबूझकर गाड़ी के आगे आकर फर्जी क्लेम करने की कोशिश करते हैं. कैमरे की मौजूदगी ऐसे लोगों के लिए बड़ा डर है क्योंकि वीडियो सामने आते ही सच तुरंत बाहर आ जाता है और आप किसी भी तरह की धोखाधड़ी या ब्लैकमेलिंग से सुरक्षित रहते हैं.


Bike पर Dashcam लगवाना क्यों है फायदे का सौदा? जानें काम की बात

रोड रेज और उत्पीड़न से मिलती है सुरक्षा

बता दें कि, सड़क पर चलते समय कई बार कुछ मनचले या गुस्से में ड्राइव करने वाले लोग बाइकर्स को डराने, ओवरटेक करने या परेशान करने की कोशिश करते हैं. हेलमेट या बाइक पर लगा कैमरा एक बड़े निवारक के रूप में काम करता है.

जब लोगों को पता होता है कि उनकी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वे बदतमीजी करने से बचते हैं. इसके अलावा, यदि कोई अप्रिय घटना घटती भी है, तो पुलिस तुरंत आरोपी की पहचान करके सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है.

ड्राइविंग सुधारने में मिलती है मदद

डैशकैम या एक्शन कैमरा केवल दूसरों पर नजर रखने के लिए नहीं बल्कि खुद की राइडिंग को बेहतर बनाने के भी काम आता है. रिकॉर्ड किए गए फुटेज को दोबारा देखकर आप अपनी गलतियों, जैसे कि तेज रफ्तार, गलत तरीके से ओवरटेक करने या सड़क पर ध्यान न भटकाने जैसी आदतों का आकलन कर सकते हैं. इससे भविष्य में आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा का बेहतर ध्यान रख पाते हैं.

खूबसूरत सफर की होती है रिकॉर्डिंग

यह भी बता दें कि, सुरक्षा और कानूनी फायदों के अलावा बाइक पर कैमरा होने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप अपने लॉन्ग राइड्स और हाईवे के खूबसूरत नजारों को बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं.

वहीं, मोटोव्लॉगिंग का शौक रखने वाले युवाओं के लिए तो यह जरूरी है ही आम सफर के दौरान भी यह कैमरा यादगार पलों को सुरक्षित रख लेता है. सुरक्षित ड्राइविंग और पुख्ता कानूनी सुरक्षा के लिहाज से बाइक पर कैमरा लगवाना आज के समय की एक बड़ी जरूरत बन चुका है.

यह भी पढ़ें: तेज ही नहीं, Highway पर बहुत Slow Driving भी पड़ेगी भारी

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बाइक
60 बदलाव के साथ आई Jawa 42, क्या Classic 350 से बेहतर?
60 बदलाव के साथ आई Jawa 42, क्या Classic 350 से बेहतर?
बाइक
1 लाख के बजट में बाइक लेनी है, देख लीजिए पूरी लिस्ट
1 लाख के बजट में बाइक लेनी है, देख लीजिए पूरी लिस्ट
बाइक
बाइक के Handle पर लटकाते हैं सामान, हो जाएं सावधान
बाइक के Handle पर लटकाते हैं सामान, हो जाएं सावधान
बाइक
Bullet-Hunter छोड़ खरीदेंगे ये बाइक, कीमत महज 2.09 लाख रुपये
Bullet-Hunter छोड़ खरीदेंगे ये बाइक, कीमत महज 2.09 लाख रुपये
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'
उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में शराब ठेके के बाहर दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत
दिल्ली में शराब ठेके के बाहर दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत
विश्व
पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका
पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका
क्रिकेट
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
इंडिया
'काजी कैंप पर दागेंगे मिसाइल ', BJP MLA की बात पर गुस्से में ओवैसी- 'मैं अकेला वहां...'
'काजी कैंप पर दागेंगे मिसाइल ', BJP MLA की बात पर गुस्से में ओवैसी- 'मैं अकेला वहां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
ट्रेंडिंग
हेलिकॉप्टर से ज्वालामुखी में डाले मक्का के दाने, गजब है पॉपकॉर्न बनने का यह वीडियो
हेलिकॉप्टर से ज्वालामुखी में डाले मक्का के दाने, गजब है पॉपकॉर्न बनने का यह वीडियो
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget