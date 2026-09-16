गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games 2026 में भारत के 10 गोल्ड पक्के, इन खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजर

Asian Games 2026 में भारत के 10 गोल्ड पक्के, इन खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजर

एशियन गेम्स 2026 में भारत का अभियान 17 सितंबर से शुरू होगा. भारत के 508 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. सबसे बड़ा दल एथलीट का है, उसके बाद हॉकी, क्रिकेट और शूटिंग का.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Sep 2026 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

एशियन गेम्स 2026 में भारत चाहेगा कि पिछले संस्करण में किए गए शानदार प्रदर्शन से भी और बेहतर करें. 2022 में भारत ने 28 गोल्ड समेत कुल 106 मेडल जीते थे. मेडल टेबल में भारत चौथे स्थान पर रहा था. भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, जो इस साल भी गोल्ड जीतने की प्रबल दावेदार हैं. भारतीय कबड्डी टीम मौजूद एशियन गेम्स चैंपियन हैं, उनसे भी गोल्ड की उम्मीद है. इनके आलावा 10 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनसे गोल्ड की पूरी उम्मीद है.

ज्योति सुरेखा वेन्नम (आर्चरी)

कंपाउंड आर्चरी में भारत की सबसे मजबूत व्यक्तिगत उम्मीदों में सुरेखा ज्योति एक हैं, जिन्होंने 2022 हांगझोऊ गेम्स में तीन गोल्ड मेडल जीते थे. वह एशियन गेम्स से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटीं.

धीरज बोम्मादेवरा (आर्चरी)

धीरज आर्चरी वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं. 25 वर्षीय धीरज ने 2026 अंताल्या वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता था. वह भारत के प्रमुख पुरुष रिकर्व आर्चर के तौर पर उभरे हैं.

पीवी सिंधु (बैडमिंटन)

पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु से काफी उम्मीदें हैं. बैडमिंटन में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए और मेडल जीते, जिसमे वह एशियन गेम्स 2026 गोल्ड मेडल जोड़ना चाहेंगी.

यह भी पढ़ें- 17 सितंबर से होगा भारत के अभियान का आगाज, जानें किस दिन किस खेल में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी

लक्ष्य सेन (बैडमिंटन)

बैडमिंटन इंडिविजुअल में लक्ष्य सेन से भी काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था और उसी साल थॉमस कप जीतने में अहम भूमिका निभाते हुए गोल्ड हासिल किया.

मनु भाकर (शूटिंग)

मनु भाकर ने शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में दो मेडल जीते थे, जिनसे एशियन गेम्स में गोल्ड की उम्मीद रहेगी. बता दें कि भाकर स्वतंत्र भारत की एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं.

मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग)

मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, जिनकी एशियन गेम्स में गोल्ड पर नजर रहेगी. 32 वर्षीय मीराबाई 49kg कैटेगरी में मुकाबला करेंगी.

सुजीत कलकल (रेसलिंग)

सुजीत से उम्मीद हैं कि वह भारत को कुश्ती में गोल्ड मेडल दिलाएंगे. हरियाणा से शुरुआत करने वाले सुजीत दुनिया के नंबर-1 पहलवान बने, जिन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में अपनी खास पहचान बनाई है.

अमन सेहरावत (रेसलिंग)

अमन ने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था, उनसे भी एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड की उम्मीद है. सुजीत भी हरियाणा से आते हैं, जो 57 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं. 

ईशा सिंह (शूटिंग)

ईशा सिंह शानदार फॉर्म के साथ एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही हैं.  21 वर्षीय ईशा महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में दुनिया की नंबर 1 और 10 मीटर एयर पिस्टल में नंबर 2 खिलाड़ी हैं. उन्होंने हांगझोऊ में दो व्यक्तिगत सिल्वर मेडल और एक टीम गोल्ड मेडल भी जीता था.

यह भी पढ़ें- कौन करता है एशियन गेम्स का आयोजन? जानें इसका इतिहास और जरूरी डिटेल्स

अविनाश साबले (एथलेटिक्स)

अविनाश के नाम इंडियन नेशनल रिकॉर्ड है, जो 3000 मीटर स्टीपलचेजर एशियन गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं. चोट के कारण काफी समय तक बाहर रहने के बाद वापसी करते हुए उन्होंने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल में इवेंट जीता. उनके होने से भारत को एथलेटिक्स में मेडल की एक अहम उम्मीद मिली.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
पंत की वापसी, रोहित OUT! वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया
पंत की वापसी, रोहित OUT! वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया
स्पोर्ट्स
'उसे मौका क्यों मिला...', संजू सैमसन ने वैभव पर ये क्या बोल दिया
'उसे मौका क्यों मिला', संजू सैमसन ने वैभव पर ये क्या बोल दिया
स्पोर्ट्स
IND vs AFG 2nd T20I Highlights: अफगानिस्तान को दूसरा टी20 हराकर सीरीज जीता भारत, 14.5 ओवर में चेज किए 160 रन
अफगानिस्तान को दूसरा टी20 हराकर सीरीज जीता भारत, 14.5 ओवर में चेज किए 160 रन
स्पोर्ट्स
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म!
न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म!
बिहार
बिहार: छुट्टी पर DGP विनय कुमार, कौन हैं प्रीता वर्मा जिनको मिली जिम्मेदारी?
बिहार: छुट्टी पर DGP विनय कुमार, कौन हैं प्रीता वर्मा जिनको मिली जिम्मेदारी?
इंडिया
'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी
'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी
क्रिकेट
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
इंडिया
यूपी सरकार के फैसले पर CJP के सौरव दास बोले- '6 घंटे के भीतर ही...'
यूपी सरकार के फैसले पर CJP के सौरव दास बोले- '6 घंटे के भीतर ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
ट्रेंडिंग
हेलिकॉप्टर से ज्वालामुखी में डाले मक्का के दाने, गजब है पॉपकॉर्न बनने का यह वीडियो
हेलिकॉप्टर से ज्वालामुखी में डाले मक्का के दाने, गजब है पॉपकॉर्न बनने का यह वीडियो
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget