Asian Games 2026 में भारत के 10 गोल्ड पक्के, इन खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजर

एशियन गेम्स 2026 में भारत चाहेगा कि पिछले संस्करण में किए गए शानदार प्रदर्शन से भी और बेहतर करें. 2022 में भारत ने 28 गोल्ड समेत कुल 106 मेडल जीते थे. मेडल टेबल में भारत चौथे स्थान पर रहा था. भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, जो इस साल भी गोल्ड जीतने की प्रबल दावेदार हैं. भारतीय कबड्डी टीम मौजूद एशियन गेम्स चैंपियन हैं, उनसे भी गोल्ड की उम्मीद है. इनके आलावा 10 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनसे गोल्ड की पूरी उम्मीद है.

ज्योति सुरेखा वेन्नम (आर्चरी)

कंपाउंड आर्चरी में भारत की सबसे मजबूत व्यक्तिगत उम्मीदों में सुरेखा ज्योति एक हैं, जिन्होंने 2022 हांगझोऊ गेम्स में तीन गोल्ड मेडल जीते थे. वह एशियन गेम्स से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटीं.

धीरज बोम्मादेवरा (आर्चरी)

धीरज आर्चरी वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं. 25 वर्षीय धीरज ने 2026 अंताल्या वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता था. वह भारत के प्रमुख पुरुष रिकर्व आर्चर के तौर पर उभरे हैं.

पीवी सिंधु (बैडमिंटन)

पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु से काफी उम्मीदें हैं. बैडमिंटन में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए और मेडल जीते, जिसमे वह एशियन गेम्स 2026 गोल्ड मेडल जोड़ना चाहेंगी.

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लक्ष्य सेन (बैडमिंटन)

बैडमिंटन इंडिविजुअल में लक्ष्य सेन से भी काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था और उसी साल थॉमस कप जीतने में अहम भूमिका निभाते हुए गोल्ड हासिल किया.

मनु भाकर (शूटिंग)

मनु भाकर ने शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में दो मेडल जीते थे, जिनसे एशियन गेम्स में गोल्ड की उम्मीद रहेगी. बता दें कि भाकर स्वतंत्र भारत की एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं.

मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग)

मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, जिनकी एशियन गेम्स में गोल्ड पर नजर रहेगी. 32 वर्षीय मीराबाई 49kg कैटेगरी में मुकाबला करेंगी.

सुजीत कलकल (रेसलिंग)

सुजीत से उम्मीद हैं कि वह भारत को कुश्ती में गोल्ड मेडल दिलाएंगे. हरियाणा से शुरुआत करने वाले सुजीत दुनिया के नंबर-1 पहलवान बने, जिन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में अपनी खास पहचान बनाई है.

अमन सेहरावत (रेसलिंग)

अमन ने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था, उनसे भी एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड की उम्मीद है. सुजीत भी हरियाणा से आते हैं, जो 57 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं.

ईशा सिंह (शूटिंग)

ईशा सिंह शानदार फॉर्म के साथ एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही हैं. 21 वर्षीय ईशा महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में दुनिया की नंबर 1 और 10 मीटर एयर पिस्टल में नंबर 2 खिलाड़ी हैं. उन्होंने हांगझोऊ में दो व्यक्तिगत सिल्वर मेडल और एक टीम गोल्ड मेडल भी जीता था.

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अविनाश साबले (एथलेटिक्स)

अविनाश के नाम इंडियन नेशनल रिकॉर्ड है, जो 3000 मीटर स्टीपलचेजर एशियन गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं. चोट के कारण काफी समय तक बाहर रहने के बाद वापसी करते हुए उन्होंने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल में इवेंट जीता. उनके होने से भारत को एथलेटिक्स में मेडल की एक अहम उम्मीद मिली.