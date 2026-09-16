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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP के पूर्व नेता ने बढ़ाई मुश्किल? यूपी चुनावों में 50 सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट

BJP के पूर्व नेता ने बढ़ाई मुश्किल? यूपी चुनावों में 50 सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट

यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं. बीजेपी के पूर्व नेता ने ही राज्य की 50 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाने का ऐलान कर दिया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 16 Sep 2026 11:39 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. करणी सेना ने राज्य की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल सिंह अम्मू ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरी पार्टी के युवा मैदान में उतरेंगे.हम चाहते हैं कि जो घमंड में चूर हैं, उसको जमीन पर लाएंगे. UGC रोलबैक के मु्द्दे पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अम्मू ने यह बयान दिया.

अम्मू के कार्यक्रम में अलंकार अग्निहोत्री, हर्ष दुबे समेत कई लोग मौजूद रहे. अम्मू ने कहा कि पार्टियों को लोगों को जाति और धर्म में नहीं बांटना चाहिए. आज केवल दो ही जाति है- एक अमीर और एक गरीब.

'अब बदलाव और परिवर्तन का समय'

अम्मू ने कहा कि हिन्दुस्तान में 65 से 68 फीसदी युवा हैं. रोहिणी घावरी, हर्ष दुबे, अलंकार युवा हैं. युवा केंद्र और राज्य की सरकारों से परेशान हैं. इन लोगों को अब देश की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की चिंता है. यह पूछे जाने पर कि क्या करणी सेना किसी पार्टी को समर्थन करेगी, अम्मू ने कहा कि हम अभी इस पर विचार कर रहे हैं. अब बदलाव और परिवर्तन का समय है. 

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अम्मू ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर सेंसस होना चाहिए. लेकिन यह राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं चाहते. उन्होंने कहा कि हर कोई ओबीसी की बात कर रहा है लेकिन जरूरी मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है.

बता दें सूरज पाल सिंह अम्मू पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे. हालांकि अब वह करणी सेना के अध्यक्ष हैं और बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है. हरियाणा निवासी अम्मू खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को साथ लेकर चलने वाला बताते हैं.  

 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 16 Sep 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
BJP UP News Up Politics Up Election 2027
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