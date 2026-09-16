गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोAfter मार्केट मॉडिफिकेशन से खत्म हो जाती है कार की वारंटी? क्या है सच

After मार्केट मॉडिफिकेशन से खत्म हो जाती है कार की वारंटी? क्या है सच

क्या आप भी है After मार्केट मॉडिफिकेशन के शौकिन? तो जान लें यह जरूरी बातें नहीं तो हो सकती है वारंटी क्लेम करने में परेशानी. जानें कार की अनावश्यक मॉडिफिकेशन से कैसे पड़ता है वारंटी पर असर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Sep 2026 09:23 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में आमतौर पर नई कार खरीदने पर कार कंपनियों के द्वारा 3 साल या 1 लाख किमी कार चलने तक की वारंटी दी जाती है. हालांकि ग्राहक की कुछ सामान्य गलतियों से वारंटी क्लेम करने में परेशानी होती है व वारंटी ही खत्म हो जाती है. जिनमें से After मार्केट मॉडिफिकेशन सबसे आम गलती है. कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में नए-नए मॉडिफिकेशन करवाना बेहद पसंद होता है. हालांकि इसी वजह से कार की वारंटी खत्म हो जाती है. जानिए After मार्केट मॉडिफिकेशन करवाने से क्यों खत्म हो जाती है कार की वारंटी?

इंजन से जुड़े मॉडिफिकेशन में होती है परेशानी

असल में कई कार कंपनियों के नियमों के अनुसार अनावश्यक मॉडिफिकेशन से कार की परर्फोमेंस पर डालता है. जिससे कार में होने वाली कोई भी परेशानी के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है. कुछ लोग अपनी कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए After मार्केट मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं. जिससे कार के अन्य पार्ट्स पर दबाव बनता है और कार में समस्या होने लगती है.

अनावश्यक इलेकट्रिकल सिस्टम में बदलाव

कुछ लोगों को भारी आवाज और अलग लाइट्स पसंद होती है, वे अपनी कार को नया दिखाने और बदलाव करने में ज्यादा सोचते नहीं है और इसी वजह से कार के म्यूजिक सिस्टम व लाइट्स में मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं. कार कंपनी के नियमों के अनुसार यह बदलाव उचित नहीं होते हैं, ऐसा करने से कार के वायर सिस्टम व अन्य बाहरी डिवाइस जोड़ने से कार पर गलत पड़ सकता है. जिससे वारंटी क्लेम करने में परेशानी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?

कंपनी कब नहीं करती वारंटी क्लेम?

छोटे-मोटे और ऐसे मॉडिफिकेशन जिनसे कार में कोई दिक्कत नहीं होती. उनसे क्लेम में परेशानी नहीं होती. लेकिन किसी आफ्टरमार्केट पार्ट की वजह से गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट में खराबी आती है, तभी कंपनी वारंटी क्लेम मना कर सकती है. कंपनी के अनुसार ऐसे बाहरी मॉडिफिकेशन आपकी और आपके कार के लिए सही नहीं होते. इनकी वारंटी न होने पर किसी भी प्रकार का हादसा होने की संभवना बढ़ जाती है. अगर आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो कार कंपनी के शोरूम व उनके नियमों के अनुसार ही करवाएं. जिससे बाद में या कभी भी वारंटी क्लेन करने जैसी जरूरत में आपको कोई परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें: 26 लाख की EV हुई खराब तो ग्राहक को मिला 24 लाख का रिफंड, जानें मामला

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Car Warranty Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
मौजूदा Nexon से कितना अलग होगा नया मॉडल? टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
मौजूदा Nexon से कितना अलग होगा नया मॉडल? टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
ऑटो
आपकी कार में जरूर होनी चाहिए ये चीजें, रोज ड्राइव करने वाले जान लें
आपकी कार में जरूर होनी चाहिए ये चीजें, रोज ड्राइव करने वाले जान लें
ऑटो
जितनी अच्छी Driving, उतना कम Insurance , सरकार कर रही बड़ी तैयारी
जितनी अच्छी Driving, उतना कम Insurance , सरकार कर रही बड़ी तैयारी
ऑटो
किन हैचबैक कारों को मिली है 5 स्टार रेटिंग, चौंका देंगे यह नाम
किन हैचबैक कारों को मिली है 5 स्टार रेटिंग, चौंका देंगे यह नाम
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'
उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में शराब ठेके के बाहर दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत
दिल्ली में शराब ठेके के बाहर दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत
विश्व
पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका
पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका
क्रिकेट
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
इंडिया
'काजी कैंप पर दागेंगे मिसाइल ', BJP MLA की बात पर गुस्से में ओवैसी- 'मैं अकेला वहां...'
'काजी कैंप पर दागेंगे मिसाइल ', BJP MLA की बात पर गुस्से में ओवैसी- 'मैं अकेला वहां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
ट्रेंडिंग
झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो
झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget