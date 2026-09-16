After मार्केट मॉडिफिकेशन से खत्म हो जाती है कार की वारंटी? क्या है सच

भारत में आमतौर पर नई कार खरीदने पर कार कंपनियों के द्वारा 3 साल या 1 लाख किमी कार चलने तक की वारंटी दी जाती है. हालांकि ग्राहक की कुछ सामान्य गलतियों से वारंटी क्लेम करने में परेशानी होती है व वारंटी ही खत्म हो जाती है. जिनमें से After मार्केट मॉडिफिकेशन सबसे आम गलती है. कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में नए-नए मॉडिफिकेशन करवाना बेहद पसंद होता है. हालांकि इसी वजह से कार की वारंटी खत्म हो जाती है. जानिए After मार्केट मॉडिफिकेशन करवाने से क्यों खत्म हो जाती है कार की वारंटी?

इंजन से जुड़े मॉडिफिकेशन में होती है परेशानी

असल में कई कार कंपनियों के नियमों के अनुसार अनावश्यक मॉडिफिकेशन से कार की परर्फोमेंस पर डालता है. जिससे कार में होने वाली कोई भी परेशानी के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है. कुछ लोग अपनी कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए After मार्केट मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं. जिससे कार के अन्य पार्ट्स पर दबाव बनता है और कार में समस्या होने लगती है.

अनावश्यक इलेकट्रिकल सिस्टम में बदलाव

कुछ लोगों को भारी आवाज और अलग लाइट्स पसंद होती है, वे अपनी कार को नया दिखाने और बदलाव करने में ज्यादा सोचते नहीं है और इसी वजह से कार के म्यूजिक सिस्टम व लाइट्स में मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं. कार कंपनी के नियमों के अनुसार यह बदलाव उचित नहीं होते हैं, ऐसा करने से कार के वायर सिस्टम व अन्य बाहरी डिवाइस जोड़ने से कार पर गलत पड़ सकता है. जिससे वारंटी क्लेम करने में परेशानी हो सकती है.

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कंपनी कब नहीं करती वारंटी क्लेम?

छोटे-मोटे और ऐसे मॉडिफिकेशन जिनसे कार में कोई दिक्कत नहीं होती. उनसे क्लेम में परेशानी नहीं होती. लेकिन किसी आफ्टरमार्केट पार्ट की वजह से गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट में खराबी आती है, तभी कंपनी वारंटी क्लेम मना कर सकती है. कंपनी के अनुसार ऐसे बाहरी मॉडिफिकेशन आपकी और आपके कार के लिए सही नहीं होते. इनकी वारंटी न होने पर किसी भी प्रकार का हादसा होने की संभवना बढ़ जाती है. अगर आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो कार कंपनी के शोरूम व उनके नियमों के अनुसार ही करवाएं. जिससे बाद में या कभी भी वारंटी क्लेन करने जैसी जरूरत में आपको कोई परेशानी न हो.

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