हिंदी न्यूज़ऑटोMG Hector के बेस वेरिएंट को खरीदने का है प्लान? जानें दो लाख डाउन पेमेंट के बाद कितनी बनेगी EMI

MG Hector के बेस वेरिएंट को खरीदने का है प्लान? जानें दो लाख डाउन पेमेंट के बाद कितनी बनेगी EMI

MG Hector के बेस वेरिएंट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं? आइए जानते हैं कि 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद कितनी EMI बनेगी और ये SUV कुल कितनी की पड़ेगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Jan 2026 05:04 PM (IST)
MG मोटर्स भारत में अपनी मजबूत और फीचर-लोडेड SUVs के लिए जानी जाती है. कंपनी की पॉपुलर मिड-साइज SUV MG Hector को ग्राहक खूब पसंद करते हैं. अगर आप भी MG Hector के बेस वेरिएंट को खरीदने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कम डाउन पेमेंट के बाद हर महीने कितनी EMI देनी होगी, तो ये खबर आपके काम की है. आइए विस्तार से जानते हैं.

MG Hector Base Variant की कीमत

  • MG Hector के बेस वेरिएंट Style की एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये है. अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है, तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 13.87 लाख रुपये हो जाती है. इस कीमत में करीब 1.20 लाख रुपये RTO चार्ज, लगभग 57 हजार रुपये इंश्योरेंस और करीब 12 हजार रुपये TCS चार्ज शामिल हैं. इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद गाड़ी की ऑन-रोड कीमत तय होती है.

2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद कितनी बनेगी EMI?

  • अगर आप MG Hector Style वेरिएंट खरीदते हैं और 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको करीब 11.87 लाख रुपये का लोन लेना होगा. आमतौर पर बैंक एक्स-शोरूम कीमत पर ही लोन देते हैं. यदि बैंक आपको 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर 7 साल के लिए यह रकम देता है, तो आपको हर महीने करीब 19,110 रुपये की EMI चुकानी होगी.

7 साल में कार कितनी महंगी पड़ेगी?

अगर आप 7 साल तक हर महीने 19,110 रुपये की EMI चुकाते हैं, तो इस दौरान आप करीब 4.17 लाख रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में देंगे. यानी MG Hector के लिए आपकी कुल खर्च एक्स-शोरूम कीमत, ऑन-रोड चार्ज और ब्याज जोड़कर लगभग 18.05 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि ब्याज दर और लोन अवधि के हिसाब से यह रकम थोड़ी कम या ज्यादा भी हो सकती है.

MG Hector का किन SUVs से मुकाबला?

  • MG Hector मिड-साइज SUV सेगमेंट में आती है और बाजार में इसे कड़ी टक्कर मिलती है. इसका सीधा मुकाबला Tata Harrier, Tata Safari, Mahindra Scorpio और Mahindra XUV700 जैसी दमदार SUVs से होता है. फीचर्स और स्पेस के मामले में MG Hector इन सभी को कड़ी चुनौती देती है. अगर आप एक बड़ी, फीचर-लोडेड और भरोसेमंद SUV खरीदना चाहते हैं, तो MG Hector का बेस वेरिएंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है. सिर्फ 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट और करीब 19 हजार रुपये की EMI में आप इस SUV को अपने घर ला सकते हैं.

Published at : 30 Jan 2026 05:04 PM (IST)
