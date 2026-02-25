1 लाख डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Maruti Alto K10, हर महीने बस इतनी देनी होगी EMI

अगर आप कम बजट में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो Maruti Suzuki Alto K10 आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. यह कार कम कीमत, बढ़िया माइलेज और शहर में आसान ड्राइविंग के लिए जानी जाती है. अगर आप इसे 1 लाख की डाउन पेमेंट देकर खरीदना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि हर महीने आपको कितनी EMI देनी होगी.

Alto K10 STD वेरिएंट की EMI डिटेल

Maruti Alto K10 के बेस मॉडल STD (पेट्रोल) की एक्स-शोरूम कीमत 3,69,900 रुपये है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 4,32,836 रुपये हो जाती है. अगर आप 1 लाख डाउन पेमेंट देते हैं, तो आपको 3,32,836 रुपये का लोन लेना होगा. अगर यह लोन 5 साल के लिए 9 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है, तो आपकी मासिक EMI लगभग 6,909 रुपये बनेगी. पूरे 5 साल में आपको करीब 81,712 रुपये ब्याज के रूप में चुकाने होंगे.

Alto K10 VXI वेरिएंट की EMI डिटेल

Alto K10 के VXI (पेट्रोल) वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4,49,900 रुपये है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 5,21,725 रुपये तक पहुंच जाती है. अगर आप इस वेरिएंट पर 1 लाख डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको 4,21,725 रुपये का लोन लेना पड़ेगा. अगर बैंक 5 साल के लिए 9 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन देता है, तो आपकी EMI करीब 8,754 रुपये प्रति माह होगी. इस अवधि में आपको कुल लगभग 1,03,534 रुपये ब्याज के रूप में देने होंगे.

कीमत और वेरिएंट

Maruti Alto K10 की एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख रुपये से शुरू होकर 5.45 लाख रुपये तक जाती है. यह STD, LXi, VXi और VXi Plus वेरिएंट में उपलब्ध है. ग्राहक अपने बजट और जरूरत के अनुसार सही मॉडल चुन सकते हैं.

इंजन, फीचर्स और सेफ्टी

इस कार में 1 लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 67 PS पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसे 5 स्पीड मैनुअल या 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है. कंपनी के अनुसार यह पेट्रोल पर 24.39 kmpl और CNG पर 33.40 km/kg तक माइलेज देती है. Alto K10 में 7 इंच टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री, सेमी डिजिटल मीटर, स्टीयरिंग कंट्रोल, डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, रिवर्स कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं.

