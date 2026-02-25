हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लाख डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Maruti Alto K10, हर महीने बस इतनी देनी होगी EMI

1 लाख डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Maruti Alto K10, हर महीने बस इतनी देनी होगी EMI

Maruti Alto K10 के STD और VXI वेरिएंट कम बजट में शानदार फीचर्स के साथ आते हैं. आइए इसकी कीमत, माइलेज, फीचर्स और पूरी फाइनेंस डिटेल के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Feb 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप कम बजट में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो Maruti Suzuki Alto K10 आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. यह कार कम कीमत, बढ़िया माइलेज और शहर में आसान ड्राइविंग के लिए जानी जाती है. अगर आप इसे 1 लाख की डाउन पेमेंट देकर खरीदना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि हर महीने आपको कितनी EMI देनी होगी.

Alto K10 STD वेरिएंट की EMI डिटेल

Maruti Alto K10 के बेस मॉडल STD (पेट्रोल) की एक्स-शोरूम कीमत 3,69,900 रुपये है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 4,32,836 रुपये हो जाती है. अगर आप 1 लाख डाउन पेमेंट देते हैं, तो आपको 3,32,836 रुपये का लोन लेना होगा. अगर यह लोन 5 साल के लिए 9 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है, तो आपकी मासिक EMI लगभग 6,909 रुपये बनेगी. पूरे 5 साल में आपको करीब 81,712 रुपये ब्याज के रूप में चुकाने होंगे. 

Alto K10 VXI वेरिएंट की EMI डिटेल

Alto K10 के VXI (पेट्रोल) वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4,49,900 रुपये है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 5,21,725 रुपये तक पहुंच जाती है. अगर आप इस वेरिएंट पर 1 लाख डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको 4,21,725 रुपये का लोन लेना पड़ेगा. अगर बैंक 5 साल के लिए 9 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन देता है, तो आपकी EMI करीब 8,754 रुपये प्रति माह होगी. इस अवधि में आपको कुल लगभग 1,03,534 रुपये ब्याज के रूप में देने होंगे.

कीमत और वेरिएंट

Maruti Alto K10 की एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख रुपये से शुरू होकर 5.45 लाख रुपये तक जाती है. यह STD, LXi, VXi और VXi Plus वेरिएंट में उपलब्ध है. ग्राहक अपने बजट और जरूरत के अनुसार सही मॉडल चुन सकते हैं.

इंजन, फीचर्स और सेफ्टी

इस कार में 1 लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 67 PS पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसे 5 स्पीड मैनुअल या 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है. कंपनी के अनुसार यह पेट्रोल पर 24.39 kmpl और CNG पर 33.40 km/kg तक माइलेज देती है. Alto K10 में 7 इंच टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री, सेमी डिजिटल मीटर, स्टीयरिंग कंट्रोल, डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, रिवर्स कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं.

ये भी पढ़ें: Maruti Fronx vs Nissan Magnite: फीचर्स, इंजन और माइलेज में कौन सी SUV है दमदार? जानें अंतर

 

Published at : 25 Feb 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
EMI Maruti Alto K10 Alto K10 Down Payment Alto K10 Finance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
1 लाख डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Maruti Alto K10, हर महीने बस इतनी देनी होगी EMI
1 लाख डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Maruti Alto K10, हर महीने बस इतनी देनी होगी EMI
ऑटो
Renault Kwid से लेकर Tata Punch तक, 6 लाख से कम में आती हैं ये 6 एयरबैग वाली कारें, देखें लिस्ट
Renault Kwid से लेकर Tata Punch तक, 6 लाख से कम में आती हैं ये 6 एयरबैग वाली कारें, देखें लिस्ट
ऑटो
Maruti Grand Vitara के CNG वेरिएंट को खरीदने का है प्लान? जानें 3 लाख के Down Payment पर कितनी बनेगी EMI
Maruti Grand Vitara के CNG वेरिएंट को खरीदने का है प्लान? जानें 3 लाख के Down Payment पर कितनी बनेगी EMI
ऑटो
मर्सिडीज ने लॉन्च की 792 KM रेंज वाली नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, सिर्फ 40 मिनट में हो सकती है चार्ज
मर्सिडीज ने लॉन्च की 792 KM रेंज वाली नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, सिर्फ 40 मिनट में हो सकती है चार्ज
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
क्रिकेट
क्या जिम्बाब्वे ने कभी भारत को टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है? कितनी बार हुआ आमना-सामना; देखें हेड टू हेड आंकड़े
क्या जिम्बाब्वे ने कभी भारत को टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है? कितनी बार हुआ आमना-सामना; देखें हेड टू हेड आंकड़े
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
ट्रेंडिंग
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget