Renault Kwid से लेकर Tata Punch तक, 6 लाख से कम में आती हैं ये 6 एयरबैग वाली कारें, देखें लिस्ट
अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट 6 लाख रुपये तक है, तो ये पांचों कारें माइलेज, सेफ्टी और फीचर्स का अच्छा कंबीनेशन देती हैं. आइए इनके फीचर्स पर नजर डालते हैं.
अगर आपका बजट 6 लाख रुपये तक है और आप ऐसी कार लेना चाहते हैं जो सस्ती होने के साथ अच्छा माइलेज और बढ़िया सेफ्टी दे, तो बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. आज के समय में 40,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति भी सही डाउन पेमेंट और आसान EMI के जरिए अपनी कार का सपना पूरा कर सकता है. आइए 6 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाली 5 बेहतरीन कारों के बारे में जानते हैं.
1. Maruti Alto K10
Maruti Alto K10 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.70 लाख रुपये है. इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. यह कार पेट्रोल में लगभग 24.9 kmpl और CNG में 33.85 km/kg तक माइलेज देती है. छोटे परिवार और रोज ऑफिस जाने वालों के लिए यह कार बहुत किफायती है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. पहली बार कार खरीदने वालों के लिए यह अच्छा विकल्प है.
2. Renault Kwid
Renault Kwid की कीमत 4.30 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 999cc का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 22.3 kmpl तक माइलेज देता है. इसका लुक थोड़ा SUV जैसा है और ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छा है. इसमें 8 इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और AMT गियरबॉक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग और ABS दिया गया है.
3. Tata Tiago
Tata Tiago की शुरुआती कीमत 4.57 लाख रुपये है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. यह पेट्रोल में करीब 19 kmpl और CNG में 26.49 km/kg माइलेज देती है. इसमें बड़ी 10.25 इंच स्क्रीन, अच्छा म्यूजिक सिस्टम और ऑटो एसी जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस कार को ग्लोबल NCAP में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे यह काफी सुरक्षित मानी जाती है.
4. Maruti Celerio
Maruti Celerio की कीमत 4.70 लाख रुपये से शुरू होती है. यह पेट्रोल में 26.7 kmpl और CNG में 34.43 km/kg तक माइलेज देती है, जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है. इसमें 7 इंच टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. शहर में चलाने के लिए यह बहुत आसान और आरामदायक कार है.
5. Tata Punch
Tata Punch की शुरुआती कीमत 5.60 लाख रुपये है. इसमें 1.2 लीटर इंजन मिलता है. यह पेट्रोल में 20.1 kmpl और CNG में 26.99 km/kg तक माइलेज देती है. इसमें 10.25 इंच स्क्रीन, सनरूफ, ESP और मजबूत बॉडी दी गई है. जो लोग कम बजट में SUV जैसा लुक और बेहतर सेफ्टी चाहते हैं, उनके लिए यह बढ़िया विकल्प है.
