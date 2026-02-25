भारत में Maruti Suzuki मिड साइज SUV सेगमेंट में Grand Vitara को बेचती है. अगर आप इसका CNG वेरिएंट खरीदने का सोच रहे हैं, तो पहले इसकी कीमत और EMI का हिसाब जान लेना जरूरी है. आइए जानते हैं कि तीन लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने के बाद हर महीने कितनी किस्त देनी होगी और कुल कितना खर्च आएगा.

Maruti Grand Vitara CNG की कीमत कितनी है?

Maruti Grand Vitara का CNG वेरिएंट Delta नाम से आता है. कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये रखी है. अगर आप इसे दिल्ली में खरीदते हैं, तो एक्स-शोरूम कीमत के अलावा रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज भी देने होंगे. दिल्ली में इस SUV पर करीब 1.30 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन टैक्स लगता है. इंश्योरेंस के लिए लगभग 60 हजार रुपये देने होते हैं. इसके अलावा 13 हजार रुपये TCS चार्ज भी देना पड़ता है. इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत करीब 15.03 लाख रुपये हो जाती है. यानी शोरूम से बाहर निकलते ही इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा पड़ती है.

3 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद कितनी बनेगी EMI?

अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट देते हैं, तो बाकी रकम बैंक से लोन लेनी होगी. आम तौर पर बैंक एक्स-शोरूम कीमत पर लोन देता है. ऐसे में 12.99 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये देने के बाद करीब 12.03 लाख रुपये का लोन लेना होगा. अगर बैंक आपको 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 7 साल के लिए 12.03 लाख रुपये का लोन देता है, तो हर महीने करीब 19,359 रुपये की EMI देनी होगी. यह किस्त आपको पूरे 7 साल तक चुकानी होगी.

कुल मिलाकर कितनी महंगी पड़ेगी कार?

अगर आप 7 साल तक 19,359 रुपये की EMI देते हैं, तो इस दौरान आप करीब 4.22 लाख रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाएंगे. इस तरह एक्स-शोरूम कीमत, ऑन-रोड खर्च और ब्याज को जोड़कर इस SUV की कुल कीमत लगभग 19.26 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. यानी लोन पर खरीदने पर गाड़ी करीब 4 लाख रुपये ज्यादा महंगी पड़ती है.

किन गाड़ियों से है मुकाबला?

Maruti Grand Vitara मिड साइज SUV सेगमेंट में आती है. इस सेगमेंट में इसका मुकाबला Tata Harrier, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Hyundai Creta, Kia Seltos, MG Hector और Honda Elevate जैसी Popular SUV से होता है.

