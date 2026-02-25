हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SUV से सेडान तक, 2026 में Hyundai लाएगी 3 नई कारें, जानें संभावित कीमत

Hyundai 2026 में 2 नई SUV और 1 नई सेडान लॉन्च कर सकती है. आइए Hyundai Exter फेसलिफ्ट, नई Verna और Bayon की संभावित कीमत और फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Feb 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

Hyundai ने 2025 में कई नए मॉडल लॉन्च करने के बाद अब 2026 के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. खबरों के मुताबिक कंपनी अगले साल भारतीय बाजार में 2 नई SUV और 1 नई सेडान लॉन्च कर सकती है. माना जा रहा है कि पहली कार साल के बीच में लॉन्च होगी. खास बात यह है कि इन नई गाड़ियों की कीमत 15 लाख रुपये एक्स-शोरूम से कम हो सकती है, जिससे ये मिड रेंज कार खरीदने वालों के लिए अच्छा विकल्प बन सकती हैं.

New Hyundai Exter फेसलिफ्ट

Hyundai Exter को जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था और ये टाटा पंच को टक्कर देती है. अब कंपनी इस SUV के फेसलिफ्ट वर्जन को लाने की तैयारी कर रही है. तीन साल बाद यह गाड़ी नए लुक में आ सकती है. नई Exter में बदला हुआ फ्रंट बंपर, नए डिजाइन के हेडलैंप और टेल लैंप ग्राफिक्स देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा इसमें नए 15 इंच के अलॉय व्हील भी दिए जा सकते हैं, जिससे इसका लुक और बेहतर हो जाएगा.

इंटीरियर में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है. इसमें 9.9 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.9 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है. दोनों सिस्टम एंड्रॉयड ऑटोमोटिव OS पर चल सकते हैं. इससे ड्राइविंग अनुभव और भी आसान और स्मार्ट हो जाएगा.

New Hyundai Verna 2026

6th जेनरेशन Hyundai Verna को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था. अब कंपनी इसे 2026 में नए अपडेट के साथ पेश कर सकती है. सामने आई स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि नई वरना का फ्रंट डिजाइन और ज्यादा स्टाइलिश होगा. इसका लुक लेटेस्ट Hyundai Sonata से इंस्पायर्ड हो सकता है. नई Verna में रीडिजाइन किए गए स्प्लिट हेडलैंप, ज्यादा स्पोर्टी बंपर और नई ग्रिल देखने को मिल सकती है. अंदर के फीचर्स में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिससे यह सेडान पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होगी. यह कार उन लोगों के लिए खास होगी जो स्टाइल और आराम दोनों चाहते हैं.

Hyundai Bayon SUV

Hyundai Bayon को सितंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. यह एक स्पोर्टी और क्रॉसओवर डिजाइन वाली SUV होगी. माना जा रहा है कि यह नई i20 के प्लेटफॉर्म पर बनेगी. इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो अच्छा पावर और माइलेज देगा. इस SUV में भी कई बेहतरीन फीचर्स दिए जा सकते हैं.

Published at : 25 Feb 2026 05:29 PM (IST)
Hyundai Exter Facelift Hyundai Upcoming Cars 2026 Hyundai New SUV New Hyundai Verna 2026
