मर्सिडीज ने लॉन्च की 792 KM रेंज वाली नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, सिर्फ 40 मिनट में हो सकती है चार्ज

मर्सिडीज ने लॉन्च की 792 KM रेंज वाली नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, सिर्फ 40 मिनट में हो सकती है चार्ज

मर्सिडीज-बेंज ने नई CLA इलेक्ट्रिक कार भारत में पेश की है, जो 792 किमी रेंज और 40 मिनट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देती है. आइए इसके फीचर्स, साइज और संभावित कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Feb 2026 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

 

मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई CLA इलेक्ट्रिक सेडान को भारत में पेश कर दिया है. यह कंपनी की नई और मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार है, जो लंबी रेंज और Fast चार्जिंग के साथ आती है. इस कार की प्री-बुकिंग 10 मार्च 2026 से शुरू होगी और अप्रैल में इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55 लाख से 60 लाख रुपये के बीच हो सकती है. 

बैटरी और परफॉर्मेंस

नई CLA इलेक्ट्रिक Mercedes-Benz के MMA प्लेटफॉर्म पर बनी है. ये कार पांच कलर्स में मिलेगी, जिनमें Polar White, Cosmic Black, Alpine Grey, Clear Blue और Patagonia Red शामिल हैं.इसमें 800 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम दिया गया है. कार में 85kWh की बड़ी बैटरी लगी है, जो पीछे लगे इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी है. यह मोटर 268bhp की पावर देती है. कंपनी के अनुसार, यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर 792 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें 2-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है और यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 6.7 सेकंड में पकड़ लेती है. यह 240kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ 20 मिनट में 400 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है.

साइज और डिजाइन 

अगर साइज की बात करें तो इस कार की लंबाई 4,723 मिमी, चौड़ाई 1,855 मिमी और ऊंचाई 1,468 मिमी है. इसका व्हीलबेस 2,790 मिमी है, जिससे अंदर अच्छी जगह मिलती है. इसमें 405 लीटर का बूट स्पेस और आगे की तरफ 101 लीटर का फ्रंक भी दिया गया है. डिजाइन की बात करें तो इसके बंद फ्रंट ग्रिल पर 142 छोटे चमकते स्टार दिए गए हैं, जो इसे अलग पहचान देते हैं. इसमें स्टार शेप LED DRL, ट्विन-पॉड हेडलैंप, 18 इंच अलॉय व्हील, फ्लश डोर हैंडल और कनेक्टेड LED टेललैंप दिए गए हैं.

एडवांस फीचर्स से भरपूर

भारत में यह कार 250+ वेरिएंट में आएगी. इसमें 14 इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जो नए MB OS सिस्टम पर चलती है. साथ ही 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलेगा. इसमें छह 100W USB-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग, OTA अपडेट, पैनोरमिक सनरूफ और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें कैमरा और रडार आधारित लेवल 2 ADAS भी दिया गया है.

Published at : 25 Feb 2026 02:12 PM (IST)
