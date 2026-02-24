हार्दिक पांड्या ने बेटे अगस्त्य को गिफ्ट की Land Rover Defender, जानें इसकी खासियत

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपने शानदार लाइफस्टाइल और महंगी गाड़ियों के शौक के लिए जाने जाते हैं. अब उन्होंने अपने बेटे अगस्त्य पांड्या को एक बेहद खास तोहफा दिया है. हार्दिक ने अपने बेटे के लिए लग्जरी SUV Land Rover Defender खरीदी है. इस कार की डिलीवरी की तस्वीरें लैंड रोवर मुंबई के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की गई हैं. कार के पास एक बोर्ड भी रखा गया था, जिस पर लिखा था – “पापा की तरफ से अगस्त्य के लिए.”

Santorini Black रंग में दमदार रोड प्रेजेंस

हार्दिक ने जो Defender चुनी है, वह Santorini Black Metallic रंग में है. यह रंग इस SUV का सबसे पॉपुलर और प्रीमियम शेड माना जाता है. Land Rover Defender अपनी मजबूत बॉडी, ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और दमदार रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है. यह कार जहां भी जाती है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है.

क्रिकेटरों की पसंदीदा SUV

Land Rover Defender सिर्फ हार्दिक पांड्या की ही पसंद नहीं है. भारतीय क्रिकेट टीम के कई स्टार खिलाड़ी जैसे एमएस धोनी, केएल राहुल, ऋषभ पंत और रिंकू सिंह भी इस SUV के मालिक हैं. Defender तीन मुख्य मॉडल 90, 110 और 130 में उपलब्ध है. हार्दिक ने कौन सा वेरिएंट खरीदा है, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ब्लैक कलर में यह कार बेहद शानदार लग रही है.

पावरफुल इंजन और ऑफ-रोड क्षमता

Land Rover Defender अलग-अलग इंजन विकल्पों के साथ आती है. इसमें 2.0 लीटर से लेकर 5.0 लीटर तक के पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं. यह SUV 4-व्हील ड्राइव सिस्टम और टेरेन रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे यह कीचड़, रेत और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है. ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए यह कार एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती है.

लग्जरी फीचर्स से भरपूर इंटीरियर

Defender का इंटीरियर किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है. इसमें 11.4 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है. आगे की सीटें 14-वे एडजस्टेबल हैं और इनमें वेंटिलेशन की सुविधा भी दी गई है. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, मेरिडियन साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, एयर सस्पेंशन और मसाज फंक्शन वाली सीटें इसे और भी प्रीमियम बनाती हैं. लंबी जर्नी के दौरान भी यह SUV आरामदायक अनुभव देती है.

सेफ्टी में भी नंबर वन

सुरक्षा के मामले में भी Land Rover Defender काफी मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, पार्किंग सेंसर और ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. यह SUV न केवल स्टाइल और पावर का प्रतीक है, बल्कि सेफ्टी के लिहाज से भी भरोसेमंद है.

