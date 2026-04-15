फुल चार्ज पर 926 किलोमीटर की शानदार रेंज, मर्सिडीज ने पेश किया EQS का नया फेसलिफ्ट मॉडल

दुनिया भर में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और बड़ी कंपनियां लगातार अपनी गाड़ियों को और बेहतर बना रही हैं. इसी कड़ी में Mercedes-Benz ने अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार Mercedes-Benz EQS का नया फेसलिफ्ट मॉडल पेश किया है. इस नए मॉडल में पहले के मुकाबले ज्यादा रेंज, नई टेक्नोलॉजी और कुछ डिजाइन अपडेट देखने को मिलते हैं.

नई EQS फेसलिफ्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी ड्राइविंग रेंज है. कंपनी के मुताबिक, यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 926 किलोमीटर तक चल सकती है. ऐसे में यह गाड़ी अपनी कैटेगरी की सबसे लंबी रेंज देने वाली कारों में शामिल हो गई है. इस गाड़ी को जर्मनी में करीब 85 लाख रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया है.

बेहद तेजी से चार्ज हो सकती है कार

इस कार में अब नई 800-वोल्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पहले के 400-वोल्ट सिस्टम से ज्यादा एडवांस है. इसका फायदा यह है कि कार बहुत तेजी से चार्ज हो सकती है. साथ ही कम समय में ज्यादा दूरी तय करने के लिए बैटरी चार्ज मिल जाता है. यानी अब चार्जिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

परफॉर्मेंस के मामले में भी यह कार काफी दमदार है. इसमें पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो स्मूद और तेज ड्राइविंग का अनुभव देती है. साथ ही इसमें नए ड्राइविंग फीचर्स और टेक्नोलॉजी जोड़ी गई हैं, जिससे कार चलाना और भी आसान और आरामदायक हो जाता है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

गाड़ी के डिजाइन की बात की जाए तो नई EQS में हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं. इसके फ्रंट लुक, ग्रिल और लाइट्स को थोड़ा प्रीमियम और मॉडर्न बनाया गया है, हालांकि इसकी पहचान को बरकरार रखा गया है. अंदर की तरफ से यह कार पूरी तरह लग्जरीरियस है. इसमें बड़ा डिजिटल स्क्रीन सेटअप, प्रीमियम मैटीरियल और आरामदायक सीट्स मिलती हैं, जो सफर को बेहद खास बना देती हैं.

गाड़ी की सेफ्टी पर भी पूरा ध्यान

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह कार काफी आगे है. इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स और ड्राइवर असिस्ट सिस्टम दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को ज्यादा सेफ बनाते हैं. इसके अलावा यह कार नई टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करती है, जैसे जरूरत पड़ने पर कार की बैटरी दूसरी चीजों को भी पावर दे सकती है. इस कार की सबसे बड़ी खासियत में से एक ‘स्टेयर-बाय-वायर’ टेक्नोलॉजी है. इसमें स्टीयरिंग व्हील और फ्रंट व्हील के बीच मैकेनिकल कनेक्शन को हटा दिया गया है.

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