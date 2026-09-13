अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ लॉन्च हो सकती है नई WagonR, जानें

मारुति सुजुकी की पॉपुलर फैमिली कार Wagon R जल्द ही नए अवतार में नजर आ सकती है. हाल ही में इसके अपडेटेड मॉडल को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है, जिससे कार में होने वाले बदलावों की जानकारी सामने आई है. नई Wagon R को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा CNG टैंक की नई जगह और 3-सिलेंडर इंजन को लेकर हो रही है. मौजूदा Wagon R में भी 1.0-लीटर 3-सिलेंडर इंजन और CNG ऑप्शन मिलता है, इसलिए नए मॉडल में कंपनी पैकेजिंग और डिजाइन को और बेहतर कर सकती है.

स्पाई तस्वीरों में सबसे खास बात यह देखने को मिली है कि नई Wagon R के CNG सेटअप में अंडरबॉडी CNG टैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका मतलब है कि CNG सिलेंडर को कार के अंदर बूट स्पेस में रखने के बजाय कार के नीचे लगाया जा सकता है. अगर कंपनी इस सेटअप को प्रोडक्शन मॉडल में लेकर आती है तो इससे कार के अंदर मौजूद जगह का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

नई Wagon R का इंजन

CNG कारों में सिलेंडर की वजह से बूट स्पेस कम होना एक आम समस्या है. इसलिए अगर Wagon R में CNG टैंक को अंडरबॉडी लगाया जाता है तो ग्राहकों को सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिल सकती है.

नई Wagon R में 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है. मौजूदा मॉडल में 1.0-लीटर K10C 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में मौजूद है. CNG मोड में यह इंजन करीब 56 hp की पावर और 82.1 Nm का टॉर्क देता है.

इस इंजन का सबसे बड़ा फोकस बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट पर है. यही वजह है कि Wagon R लंबे समय से बजट और माइलेज को प्राथमिकता देने वाले ग्राहकों के बीच लोकप्रिय रही है. नई Wagon R में कंपनी इंजन को मौजूदा मॉडल के आधार पर ही आगे बढ़ा सकती है, हालांकि इसके माइलेज और परफॉर्मेंस में कुछ सुधार किए जाने की उम्मीद की जा सकती है.

मिल सकता है बेहतर बूट स्पेस

अगर अंडरबॉडी CNG टैंक का इस्तेमाल प्रोडक्शन मॉडल में किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा बूट स्पेस में देखने को मिल सकता है. अभी CNG कारों में सिलेंडर के लिए बूट के अंदर काफी जगह इस्तेमाल होती है. इसके कारण पेट्रोल मॉडल के मुकाबले सामान रखने की क्षमता कम हो जाती है.

नई Wagon R में अगर सिलेंडर को नीचे शिफ्ट किया जाता है, तो बूट में ज्यादा जगह बच सकती है. यह उन परिवारों के लिए खास तौर पर उपयोगी होगा जो रोजाना CNG पर कार चलाने के साथ-साथ लंबी यात्राओं पर भी जाते हैं.





डिजाइन में भी हो सकते हैं बदलाव

स्पाई टेस्टिंग के दौरान नजर आई कार को पूरी तरह से कवर किया गया था, इसलिए इसके डिजाइन में होने वाले सभी बदलाव अभी साफ नहीं हैं. हालांकि, कंपनी नई Wagon R के फ्रंट और रियर हिस्से में बदलाव कर सकती है. इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर, नए डिजाइन के हेडलैंप और टेललैंप जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Wagon R का बॉक्सी और लंबा डिजाइन इसकी सबसे बड़ी पहचान है. इसलिए फेसलिफ्ट में कंपनी इस मूल डिजाइन को बरकरार रखते हुए इसे ज्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश कर सकती है. यानी कार का बेसिक शेप मौजूदा मॉडल जैसा रह सकता है, लेकिन छोटे-छोटे डिजाइन अपडेट इसे नया लुक दे सकते हैं.

इंटीरियर में भी मिल सकते हैं नए फीचर्स

नई Wagon R के केबिन में भी कुछ अपडेट किए जाने की उम्मीद है. कंपनी इसमें नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नई सीट अपहोल्स्ट्री और कुछ अतिरिक्त कनेक्टेड फीचर्स दे सकती है. हालांकि, स्पाई मॉडल की तस्वीरों से इंटीरियर से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

मारुति अपनी नई कारों में लगातार ज्यादा टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स जोड़ रही है. ऐसे में नई Wagon R में भी बेहतर सेफ्टी पैकेज मिलने की उम्मीद है. हालांकि, कौन से फीचर्स किस वेरिएंट में मिलेंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी कंपनी की ओर से सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी.

फिलहाल Maruti Suzuki Wagon R में 1.0-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं. कंपनी इसका CNG वर्जन भी बेचती है. मौजूदा CNG मॉडल में 1.0-लीटर 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है.

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